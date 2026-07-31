Edinilen bilgilere göre, Elazığ ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan Elysium AVM’ye yönelik yapılan paylaşımların, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. Binlerce vatandaşa hizmet sunan ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayan alışveriş merkezine yönelik asılsız iddiaların hem kuruma hem de şehir ekonomisine zarar verdiği değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde, yatırım yapan, istihdam oluşturan ve Elazığ’ın ticari hayatına katkı sunan işletmelerin desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlarla kurumların itibarını hedef alan girişimlerin şehir adına da olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun sosyal medyada yer alan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, Elazığ’ın gelişimine katkı sunan yatırımların haksız ithamlarla yıpratılmasının hiçbir kesime fayda sağlamayacağını dile getirdi.