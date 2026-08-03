"YILLARIN EMEĞİ SONUÇ VERDİ"

Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası Kurucu Başkanı Nuri Gülyüz, odanın kuruluşunun yalnızca emlak sektörü için değil, Elazığ esnaf teşkilatı adına da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

2020 yılında kurucu başkanlığını üstlendiği El-Aziz Emlakçılar Derneği'nde göreve başladığı ilk günden itibaren Elazığ'a bir emlakçılar odası kazandırma hedefiyle çalıştığını belirten Gülyüz, bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gülyüz, "Bugün sadece Elazığ Emlakçılar Esnaf Odamızın kuruluşunu kutlamıyoruz. Aynı zamanda ilimizin esnaf teşkilatı adına tarihi bir başarıya tanıklık ediyoruz. Yıllardır verilen emeğin sonucunda Elazığ 26'ncı esnaf odasına kavuştu. Şeffaflığı, adaleti, katılımcılığı ve hizmet anlayışını esas alan bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin haklarını koruyacak, mesleğimizin gelişimine öncülük edeceğiz. Genel kurulumuzu yasal süresi içerisinde tamamlayarak üyelerimizin iradesiyle oluşacak yönetimle Elazığ'a uzun yıllar hizmet etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ESOB BAŞKANI KURNAZ'DAN TEBRİK MESAJI

Elazığ Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Turan Kurnaz da yeni odanın kurulmasının Elazığ adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Yıllardır büyük emek verilen Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası'nın resmen kurulmasıyla ilimizdeki esnaf odalarının sayısı 26'ya yükseldi. Bu gelişme, sadece yeni bir meslek odasının kurulması değil, aynı zamanda Elazığ'ın esnaf teşkilatları içerisindeki temsil gücünü artıran tarihi bir adımdır. Kurucu Başkanımız Nuri Gülyüz'ü verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MESLEKİ GELİŞİM VE ESNAF HAKLARI ÖN PLANDA OLACAK

Yeni kurulan Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası'nın yalnızca resmi işlemleri yürüten bir kurum olmayacağına dikkat çeken Gülyüz, odanın mesleki eğitim faaliyetleri, etik değerlerin güçlendirilmesi, sektörün sorunlarının çözümü ve emlakçı esnafının haklarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceğini söyledi.

RESMİ AÇILIŞ YAKINDA YAPILACAK

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Elazığ Esnaf Odaları Birliği Hizmet Binası'nın 4. katında hizmet vermeye başlayan Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası'nın resmi açılışının önümüzdeki günlerde geniş katılımla gerçekleştirileceği bildirildi. Açılış törenine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, esnaf ve sanatkârlar ile vatandaşların davet edileceği öğrenildi.



