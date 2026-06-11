Uzun yıllardır Milli Görüş çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan Tursun yaptığı açıklamada;Milli Görüş hareketi, Ümmetin inanç köklerinden beslenen, Hak ve batılı ayırt edebilen, Önce Ahlâk ve Maneviyat” fikrini benimseyen, nefis terbiyesini esas alan, kardeşi için yaşayabilen, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sunabilen, “Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez” ilkesini benimseyen, fikir üreten, teşkilatlı ve disiplinli çalışabilen ve her şart altında hakkı üstün tutan bir görüştür.

Bu şerefli davanın en dinamik unsuru, yarınlarımızın teminatı ve mukaddesatımızın bekçisi olan Milli Görüş gençliğidir. Bizim hareketimizde görevler şahsi birer rütbe değil; millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolunda yüklenilmiş ağır birer emanet ve ibadet şuuruyla ifa edilen birer nöbettir.

Bu inanç ve şuur doğrultusunda, bugüne kadar Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini büyük bir ihlas, sadakat, feragat ve gayretle omuzlayan, genç kardeşlerimize rehberlik eden Sayın Furkan Yusuf Yılmaz başkanımıza,

Bizleri bu göreve uygun görerek bizlere bu görevi tevdi eden Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Selçuk Efe’ye,Tecrübeleriyle bizlere destek veren Ana kademe İl yönetim kurulu üyelerine ve Elazığ İl Başkanımız Sayın Erhun Karakuş’a şükranlarımı sunuyorum.

Bu görev taksiminin özelde ilimiz, ülkemiz ve İslam alemine, genelde tüm dünyaya hayırlar getirmesini, İslam birliği'nin kuruluşu için canla başla çalışmalar yapmayı bizlere nasip etmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyoruz.