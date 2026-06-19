İYİ Parti’nin önceki dönem Elazığ Belediye Başkan Adayı Burak Özgül, Babalar Günü kapsamında Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyon binasında gerçekleşen ziyarette Burak Özgül, Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Veysel Doğan ile bir araya gelerek şehit aileleriyle sohbet etti.

ŞEHİT AİLELERİNİN BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Ziyarette konuşan Burak Özgül, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, başta şehit babaları olmak üzere tüm şehit ailelerinin Babalar Günü’nü kutladı.

Şehit ailelerinin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Özgül, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

VEYSEL DOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Veysel Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Babalar Günü’nde gerçekleştirilen anlamlı ziyaret nedeniyle Burak Özgül’e teşekkür etti.Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.