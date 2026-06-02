Elazığ iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ballıca, seçim hazırlıklarının yalnızca seçimi kazanmaya yönelik olmadığını, seçim sonrasında Elazığ TSO’nun daha etkin, çözüm üreten ve güçlü temsil kabiliyetine sahip bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Genç ve dinamik bir kadroyla uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Ballıca, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 2026-2030 Stratejik Planı üzerinde çalıştıklarını ve bu plan doğrultusunda çok sayıda proje hazırladıklarını söyledi.

Elazığ iş dünyasının daha etkin hizmet beklediğini vurgulayan Ballıca, hazırlanan projelerin hem Elazığ TSO’nun kurumsal kapasitesini güçlendireceğini hem de şehirdeki sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütlerinin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Daha önce kamuoyuna duyurdukları ve yoğun ilgi gördüğünü ifade ettiği “Elazığ TSO Bütçe Yönetim Planı” kapsamında yer alan “Üye Aidatlarının Yeniden Planlanması” projesini hatırlatan Ballıca, hazırlanan her projenin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Üyelerin görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini dile getiren Ballıca, şu ifadeleri kullandı:“Her zaman ifade ettiğimiz gibi, üyeyi yok sayan ve yönetimin bir parçası olarak görmeyen bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle özellikle sektörel anlamda öneri ve tavsiyeleriniz bizim için son derece kıymetlidir. Siz değerli üyelerimizle birlikte şekillendireceğimiz tüm projelerimizi ve Elazığ TSO Yönetim Modelimizi yine sizlerle birlikte hayata geçireceğiz.”

Açıklamasının sonunda Elazığ iş dünyasına birlik ve ortak akıl çağrısında bulunan Ballıca, “İşimiz Elazığ, gücümüz iş dünyası” sloganıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.