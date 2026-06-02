Hukukun bağımsızlığını kaybetmesinin devlet yapısını da zedelediğini belirten Gök, siyasetin gölgesinde kalan bir adalet sisteminin toplumsal huzuru tehdit ettiğini söyledi.

ADALET KENDİ DOĞAL MECRASINDAN UZAKLAŞTI

Türkiye’de son yıllarda hukuk sisteminin ciddi bir baskı altında olduğunu ifade eden Av. İbrahim Gök, adalet anlayışının evrensel hukuk ilkeleri yerine kişisel ve siyasi yaklaşımlarla şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti.

Gök, “Bugün ne yazık ki hukukun kendi doğal mecrasından çıkarıldığını görüyoruz. Adaletin kişilere, düşüncelere ve siyasi pozisyonlara göre yorumlandığı bir anlayış topluma dayatılıyor. Oysa hukuk herkes için eşit uygulanmadığı sürece adalet duygusu da ayakta kalamaz” dedi.

TOPLUMDA GÜVEN KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Vatandaşların adalet sistemine olan inancının her geçen gün daha fazla zayıfladığına dikkat çeken Gök, bunun yalnızca bireysel değil aynı zamanda devlet düzenini ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

“Adaletin tartışıldığı bir ülkede huzurun kalıcı olması mümkün değildir” diyen Gök, “İnsanlar artık mahkemelerde hukukun mu yoksa siyasi baskıların mı etkili olduğunu sorguluyor. Bu durum toplumun vicdanını yaraladığı gibi devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını da zedeliyor” ifadelerini kullandı.

HUKUK DEVLETİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yeniden Refah Partisi bünyesinde hukuk alanında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Gök, oluşturulan komisyonlarla Türkiye’de yeniden güçlü bir hukuk devleti anlayışının inşa edilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

“Bizler sadece eleştiren değil çözüm üreten bir anlayışla hareket ediyoruz” diyen Gök, “Komisyonlarımız çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hukukun yeniden tarafsız ve bağımsız bir yapıya kavuşması için yapılması gerekenleri titizlikle değerlendiriyoruz. Türkiye’de adaletin yeniden güven veren bir noktaya ulaşması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAROLAR VE HUKUK CAMİASIYLA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Hukuk sisteminin en önemli paydaşlarından birinin barolar olduğunu ifade eden Av. İbrahim Gök, savunma makamının güçlendirilmeden adalet sisteminin sağlıklı işlemesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Gök, “Barolar hukuk sisteminin temel unsurlarından biridir. Savunma makamı ne kadar güçlü olursa adalet sistemi de o kadar sağlıklı işler. Bu nedenle hukuk camiasının tüm paydaşlarıyla görüşmeye ve çözüm yollarını birlikte oluşturmaya önem veriyoruz” dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: TALEPLERİMİZE KULAK VERİN

Adalet alanındaki sorunların çözümü için ilgili kurumlarla temas kurmak istediklerini ifade eden Gök, bakanlık nezdinde yaptıkları görüşme taleplerine henüz olumlu dönüş alamadıklarını söyledi.

“Bizim derdimiz polemik değil, adaletin güçlenmesidir” diyen Gök, “Yetkililerle görüşerek sorunları doğrudan aktarmak istiyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey daha fazla kutuplaşma değil, hukuka olan güvenin yeniden tesis edilmesidir. Bunun için herkesin ortak akılla hareket etmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.