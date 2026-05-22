Şehirde yaşanan sağlık sorununun vatandaşlar arasında ciddi bir tedirginliğe neden olduğunu ifade eden Karakuş, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Karakuş açıklamasında, özellikle hastanelerin acil servislerinde son günlerde dikkat çeken bir yoğunluk oluştuğunu belirterek, vatandaşlardan kendilerine çok sayıda şikâyet ulaştığını ifade etti. Aynı evde yaşayan aile bireylerinin toplu şekilde rahatsızlandığı yönündeki iddiaların endişeyi daha da artırdığını belirten Karakuş, “Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre bazı ailelerde aynı anda 3-4 kişinin birden hastanelik olduğu ifade edilmektedir. Bu durum artık bireysel vakaların ötesine geçen ciddi bir halk sağlığı endişesine dönüşmüştür” dedi.

Yaşanan durumun yalnızca genel hijyen uyarılarıyla geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Karakuş, özellikle şehir şebeke suyu konusunda kamuoyunun net şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu şudur; belediyenin içme ve kullanım suları düzenli olarak denetlendi mi, denetlenmedi mi? Yapılan analizlerin sonuçları nelerdir? Şehirde kullanılan sularda herhangi bir risk tespit edildi mi? İnsanlarımızın kafasında oluşan soru işaretleri açık ve net açıklamalarla giderilmelidir” ifadelerini kullanan Karakuş, yetkili kurumların süreci daha şeffaf yönetmesi gerektiğini belirtti.

Karakuş açıklamasının devamında, “Elazığ’da günlerdir vatandaşlarımız aynı şikâyetlerle hastanelere başvuruyor. İnsanlarımız çocuklarını, ailelerini ve içtikleri suyu sorgular hale gelmiş durumda. Bu noktada kamuoyunun en doğal hakkı; yaşanan sağlık probleminin sebebini açık ve net şekilde öğrenmektir. Eğer ortada su kaynaklı bir risk yoksa bunun bilimsel verilerle ortaya konulması gerekir. Eğer bir problem varsa da vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak acil tedbirlerin gecikmeden alınması şarttır” dedi.

Açıklamasında sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Karakuş, özellikle son günlerde hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade ederek, “Fedakârca görev yapan sağlık personelimize teşekkür ediyoruz. Ancak bu süreçte önemli olan yalnızca tedavi değil, sorunun kaynağının hızlı şekilde tespit edilerek yeni vakaların önüne geçilmesidir” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak halk sağlığını ilgilendiren her konunun takipçisi olacaklarını belirten Karakuş, ilgili kurumları kamuoyunu düzenli, şeffaf ve tatmin edici şekilde bilgilendirmeye davet etti.