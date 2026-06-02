Arefe gününden başlayarak bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde sahada olan sendika yönetimi, bayram sonrası ilk mesai gününde de ziyaretlerini sürdürerek üyeleriyle bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, yönetim kurulu üyeleri ve delege adaylarıyla birlikte bayram boyunca Elazığ Belediyesi, EBUAŞ ve çeşitli birimlerde görev yapan üyeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem üyelerle bayramlaşma gerçekleştirildi hem de çalışma hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayram süresince temizlikten ulaşıma, park ve bahçelerden fen işlerine, halk ekmekten sosyal tesislere kadar birçok alanda görev yapan üyelerle bir araya gelen sendika yönetimi, emekçilerin bayramda da büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde de ziyaretlerine devam eden Hizmet-İş heyeti, Elazığ Belediyesi Merkez Hizmet Binasında görev yapan üyelerle buluştu. Üyelerin geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik eden sendika yöneticileri, çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek her zaman emekçinin yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları’nın da birimleri gezerek personelle bayramlaşması esnasında bir araya gelindi. Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na çalışanlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Arpa, özellikle toplu iş sözleşmesi süreçlerinde çalışanlardan yana ortaya konulan iradenin kıymetli olduğunu belirterek, “Toplu iş sözleşmelerinde emekçilerimizin haklarının korunması noktasında gösterdiğiniz destek ve kararlı duruş için teşekkür ediyoruz. Üyelerimizi namerde muhtaç etmediniz. Bunun yanı sıra EBUAŞ çalışanlarımızın sendikal örgütlenme sürecinde vermiş olduğunuz destek ve şirket çalışanlarının sendikalı olmasına sağladığınız katkılar da çalışanlarımız tarafından takdirle karşılanmaktadır. Emekçilerimizin yanında duran yaklaşımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, bayram boyunca sürdürülen ziyaretlerin sendikanın üyeleriyle olan güçlü bağının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bizler sadece toplu iş sözleşmesi dönemlerinde değil, yılın her gününde üyelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Arefe gününden başlayarak bayramın her gününde ve bugün ilk mesai gününde üyelerimizle bir araya geldik. Hizmet-İş ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, üyelerimizle aynı heyecanı ve aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı, Elazığ’ın dört bir yanında vatandaşlara hizmet ulaştırmak için fedakârca görev yapan tüm üyelere teşekkür ederek, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir çalışma dönemi temennisinde bulundu. Bayram boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerin, emek ile dayanışma arasındaki güçlü bağın en güzel örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

