Öner açıklamasında, “Bizler uzun süredir Elazığ’ın üretimden ihracata, yatırım ortamından istihdama kadar çözüm bekleyen meselelerini gündeme taşıyor, bu konularda çalışmalar yürütüyor ve sonuç almaya gayret ediyoruz. Şehrimizin gerçek gündemi üretimdir, yatırımdır, gençlerimizin geleceğidir. Ancak ne zaman Elazığ’ın meseleleri konuşulsa, bazı çevrelerin tartışma üretmeye çalışarak bu gündemi gölgeleme çabası ortaya çıkıyor. Elazığ iş dünyasının artık sağduyuya, ortak akla ve somut sonuçlara odaklanması gerekiyor. Bu sürecin yönü nettir; Elazığ’ın kaybedecek vakti yoktur” ifadelerini kullandı.

Oda işleyişinin tamamen kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde yürüdüğünü belirten Öner, “Biz odamızın tüm mevzuatına, yönetmeliklerine ve hukuki süreçlerine hâkimiz. Her üyemiz gönül rahatlığıyla şunu bilsin; hiçbir üyemizin mevzuat dışı bir uygulamayla mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Şu an kamuoyuna yansıyan haliyle kesinleşmiş, somut ve üyelerimizi mağdur edecek bir durum söz konusu değildir. Ancak üyelerimizin hakkını ilgilendiren her konuda gereken duruşu net şekilde ortaya koyarız” dedi.

Mevcut yönetimin de bu süreçlerde kamuoyunu açık, şeffaf ve sağlıklı şekilde bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Öner, “Elazığ iş dünyasının güven duygusunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurumsal yapı tartışmalarla değil, şeffaflık ve hukukla güçlenir. Üyelerimizin hakkını ve hukukunu her şart altında savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Elazığ’ın artık projelerle, çözümlerle ve vizyonla anılması gerektiğini vurgulayan Öner, “Küçük kahramanlık hikâyeleri üretmek yerine şehrin gerçek meselelerine odaklanmak gerekir. İş dünyamız artık yapılan hamlelerin sahada karşılığını çok net şekilde sorguluyor. Üyelerimiz yıllardır çözülmeyen meselelerin seçim dönemlerinde gündeme getirilmesini de dikkatle değerlendirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Öner, “Elazığ çok güçlü bir şehir. Son dönemde ortak akıl ve birlik ruhu güçlenmiştir. Bu yapıyı büyütmek hepimizin görevidir. Değişime talipsek, sürecin de değişmesi gerekir. Bu sürecin yönünü biz belirliyoruz. Bizler bu değişime öncülük etmeye kararlıyız. Biz buradayız, üyelerimiz rahat olsun” dedi.

Sahada üyelerden çok güçlü bir teveccüh gördüklerini belirten Öner, “Üyelerimiz artık yeterliliğe, çözüme ve temsil gücüne bakıyor. Gittiğimiz her yerde bunu açık şekilde hissediyoruz. Biz de bu güvene layık olmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elazığ’ın her kesimine ortak akıl ve birlik ruhuyla hizmet etmeye talibiz” dedi.

