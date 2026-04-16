

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte fuara katılan Başkan Öztürk, mermer sektöründe faaliyet gösteren Elazığlı firmaların stantlarını tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi İbeydullah Tuzsuzoğlu’nun Elazığ Madencilik, Muhammet Akdağ’ın Akdağ Mermer firmalarının yanı sıra Alacakaya Mermer, Romer Mermer ve Gölalan Mermer’in stantları ziyaret edildi.

Firma yetkilileriyle bir araya gelen Öztürk, sergilenen ürünler ve sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Elazığ mermerinin ulusal ve uluslararası pazardaki yerinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çeken Öztürk, fuarların bu anlamda önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Şehrin yer altı zenginliklerini dünya vitrinine taşıyan sanayicilerin önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Başkan Suat Öztürk, “Elazığ mermerinin marka değerini artırmaya yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

