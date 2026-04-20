



Başkan Gürtürk mesajında şu ifadelere yer verdi:“21 Nisan 1988’de bir meşale gibi yakılan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin ışığı, bugün 38. yılında ilk günkü tazeliği ve kararlılığıyla parlamaya devam ediyor.

Yaklaşık kırk yıla yaklaşan bu köklü serüven, sadece bir zaman diliminden ibaret değil; bölgemizin nabzını tutan, şehrimizin hafızasını kayıt altına alan ve toplumsal sorumluluğunu her daim omuzlarında hisseden bir duruşun adıdır. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak, medya sektörünün baş döndürücü hızla değişen yapısı içerisinde; mesleki ilkelerimizden ödün vermeden, hakikatten şaşmadan ve halkımızın haber alma hakkını en ön planda tutarak bugünlere gelmenin haklı gururunu taşıyoruz.

Bizler, bu çatı altında bir araya gelen bir aileyiz. Geçmişten devraldığımız meslek onurunu, yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıma gayreti içerisindeyiz. Cemiyetimiz, yalnızca haberin değil, aynı zamanda dostluğun, vefanın ve ortak aklın buluşma noktasıdır.

Bu özel gün vesilesiyle; 1988 yılında attıkları vizyoner adımlarla bu cemiyeti bizlere emanet eden kurucu büyüklerimiz Mehmet Topal, Şükrü Kacar, Aydın Meral, Şeref Tan, Coşkun Bingöl, İsmet Turan ve Ahmet Kaya’yı şükranla yad ediyorum. Kurulduğumuz günden bugüne cemiyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca, hayatları boyunca onurlu bir şekilde mesleğimizi icra eden, kalemleriyle bu şehre iz bırakan ancak bugün aramızda bulunmayan ebediyete irtihal etmiş tüm basın emekçilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğu bilinciyle, 38. yılımızın basın camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor; nice yıllarda aynı kararlılık ve ilkelerle buluşmayı temenni ediyorum.”

