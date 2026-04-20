Özellikle temel gıda ürünleri, kira ve fatura giderlerindeki artışın hız kesmeden devam ettiğini belirten vatandaşlar, açıklanan oranların kendi yaşam koşullarını yansıtmadığını ifade ediyor. Pazarda, markette ve günlük harcamalarda hissedilen fiyat artışlarının daha yüksek olduğunu söyleyen birçok kişi, geçim şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığını vurguluyor.

İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Burak Özgül de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, açıklanan enflasyon rakamlarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. Özgül, “Kağıt üzerindeki veriler ne kadar düşük gösterilirse gösterilsin, vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı ortadadır. Enflasyon artık bir istatistik değil, doğrudan vatandaşın mutfağındaki yangındır” ifadelerini kullandı.

Alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü vurgulayan Özgül, özellikle sabit gelirli vatandaşların büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek, “Emeklilerimiz, asgari ücretle çalışanlarımız ve dar gelirli vatandaşlarımız her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir” dedi.

Ekonomik zorlukların çözümü için gerçekçi politikalar üretilmesi gerektiğini ifade eden Özgül, toplumun sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti. Özgül açıklamasında ayrıca, “Vatandaşın dayanacak gücü kalmamıştır. Milletin iradesinin yeniden tecelli etmesi ve halkın sözünü doğrudan söyleyebilmesi için sandığın milletin önüne gelmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ekonomistler de resmi veriler ile hissedilen enflasyon arasındaki farkın toplumda güven sorununa yol açabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, alım gücündeki düşüşün özellikle sabit gelirli kesimleri daha fazla etkilediğini belirtirken, daha kapsamlı ekonomik adımların atılması gerektiğini ifade ediyor.

Yaşanan gelişmeler, enflasyon verileri ile vatandaşın günlük hayatı arasındaki farkın önümüzdeki süreçte de tartışılmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi