Elazığ’ın sosyal ve kültürel nabzını tutan, şehrin her kesimine dokunan projeleriyle adından sıkça söz ettiren Elazığ Kent Konseyi, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yine örnek bir çalışmaya imza atıyor.

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Kent Konseyi Çocuk Meclisi, işbirliğinde “Maarifin Kalbinde Çocuk” temasıyla düzenlenecek olan özel etkinlik, 22 Nisan akşamı Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek…

Elazığ’ın sosyal ve kültürel dokusuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Elazığ Kent Konseyi Başkanlığı ve Elazığ Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocukların gelişimine odaklanan özel bir programı vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Eğitimin, kültürün ve geleceğin merkezine çocukları alan "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinliğe dair bir çağrıda bulunan Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca, tüm Elazığlıları bu özel programa davet etti. Başkan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ Belediyesi ve Elazığ Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliği ile gerçekleştireceğimiz; ‘Maarifin Kalbinde Çocuk’ temalı programımıza tüm hemşerilerimizin teşriflerinden onur duyarız.”

ETKİNLİK DETAYLARI

Program, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Saat: 19.30

Yer: Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi (Elazığ Belediyesi Bitişiği)