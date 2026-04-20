Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında çarşı esnafıyla bir araya gelen parti yetkilileri, hem talep ve önerileri dinledi hem de yaşanan sorunları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştirilirken, ekonomik koşulların iş hayatına etkileri de gündeme geldi. Esnafın alın teriyle ayakta durduğunu vurgulayan parti temsilcileri, üretim ve ticaretin güçlenmesinin şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Heyet, Elazığ esnafının memleketine olan bağlılığına dikkat çekerek, bu dayanışma ruhunun şehrin en önemli gücü olduğunu belirtti.

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü bir Elazığ, güçlü bir esnafla mümkündür. Bu bilinçle sahada olmaya, vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” denildi.

Yetkililer, Elazığ’ın kalkınması için esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, çalışmalarını sahada sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.