Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda, teşkilatın tüm kademeleri aktif rol alarak vatandaşlarla birebir temas kurdu, sorunları yerinde dinledi ve çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Program kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Gök; Palu, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde yoğun temaslarda bulunurken, MKYK Üyesi Mehmet Gül Baskil ilçesinde, MKYK Üyesi Mehmet Tan Maden ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Ömer Ateş Sivrice’de saha çalışmalarını yürütürken, İl Başkanı Av. Erhun Karakuş Kovancılar ilçesinde teşkilat faaliyetlerine öncülük etti. Diğer ilçelerde ise görevlendirilen ilçe müfettişleri programın geniş bir alana yayılmasını sağlayarak aktif saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan sadece genel merkez ve il yönetimi değil; Merkez İlçe Teşkilatı ve Gençlik Kolları da sahada aktif olarak yer aldı. Özellikle gençlik kollarının sahadaki enerjisi ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekerken, merkez ilçe teşkilatı da mahalle mahalle yürüttüğü çalışmalarla programın etkinliğini artırdı.

Gerçekleştirilen ziyaretler ilçe merkezleriyle sınırlı kalmayarak köyleri de kapsadı. Vatandaşların talep, öneri ve sorunları yerinde dinlenirken, özellikle ekonomik sıkıntılar, yerel hizmetler ve bölgesel ihtiyaçlar üzerine önemli geri bildirimler alındı. Yapılan görüşmelerde vatandaşların beklentileri not edilerek çözüm önerileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Program süresince aynı zamanda Yeniden Refah Partisi’nin vizyonu, projeleri ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Teşkilat mensupları, Anadolu Buluşmaları’nın sadece bir ziyaret programı olmadığını, milletle güçlü bir gönül bağı kurma ve sahadaki gerçek gündemi doğrudan yerinde tespit etme amacı taşıdığını vurguladı.

Elazığ genelinde yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirilen programın ardından yetkililer, saha çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, “Milletimizin yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.



