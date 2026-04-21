Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğumhanelerde görev yapan ebelerin ağır sorumluluklarına rağmen hak ettikleri karşılığı alamadıklarını vurguladı.

Ebelerin, hayatın başladığı en kritik anda görev aldığını belirten Gök, “Doğumhanelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ebelerimiz, yüksek dikkat, bilgi ve tecrübe gerektiren şartlar altında hizmet sunmaktadır. Her doğum; hem anne hem de bebek için risk barındıran, anlık müdahale gerektirebilen hayati bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

Doğumhanelerin yoğun stres altında çalışılan ve acil müdahale gerektiren birimler olduğuna dikkat çeken Gök, sahadan gelen geri bildirimlerin mevcut çalışma koşulları ile ebelerin üstlendiği sorumluluk arasında uyumsuzluk olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Açıklamada, ebelerin teşvik ve ek ödeme mekanizmalarında da benzer risk düzeyine sahip birimlere göre dezavantajlı durumda olduğuna işaret edilerek şu talepler sıralandı:

Doğumhanelerin, çalışma koşulları ve risk düzeyi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi

Ebelerin teşvik ve ek ödeme haklarının, yaptıkları işin niteliğiyle uyumlu hale getirilmesi

Fazla mesai ve çalışma koşullarının eşitlik ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi

Ebelerin yalnızca doğum yaptırmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğine eşlik ettiğini ifade eden Gök, “İlk nefese tanıklık eden bu meslek grubunun emeği görmezden gelinemez” dedi.

Sendika olarak beklentilerinin yalnızca teşekkür değil, sahaya yansıyan somut adımlar ve kalıcı çözümler olduğunu belirten Gök, sağlık çalışanlarının haklarının teslim edildiği adil bir sistem için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.