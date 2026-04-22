Kayabaşı ayrıca, 696 sayılı KHK konusundaki anayasa mahkemesi kararının ardından acil yasal düzenleme beklediklerini vurguladı.1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Elazığ’a gelen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, sendikal örgütlenme ve iş mevzuatında yaşanan güncel sorunlara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Konfederasyona bağlı sendika başkanları ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalışan hakları ve yasal düzenleme talepleri ön plana çıktı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hak-İş Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, sendikal örgütlenmenin iş hayatındaki kritik önemine değindi. Göreve geldikleri günden bu yana Elazığ genelinde sendikal yapıyı güçlendirmek ve üye haklarını korumak adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Arpa, örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.

Hak-İş Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek bir derdimiz oldu: Elazığ’da çalışan her bir kardeşimizin hakkını korumak ve sendikal yapımızı daha da yukarıya taşımak. Biz şuna inanıyoruz; iş hayatında tek başınıza verdiğiniz mücadele bir yere kadardır ama örgütlü olursanız, omuz omuza verirseniz aşamayacağınız engel yoktur. Sendikal örgütlenme, bizim iş hayatındaki en büyük gücümüz ve en kritik kalemizdir. Biz Elazığ genelinde gece gündüz demeden, yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Amacımız sadece üye sayımızı artırmak değil, mevcut üyelerimizin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaktır. Şunu herkes bilmelidir ki; örgütlü mücadele varsa adalet vardır, birlik varsa kazanım vardır. Biz bu birliği korumak ve her geçen gün daha da güçlendirmek için sahadayız. Emeğinizin ve alın terinizin her zaman takipçisi olmaya devam edeceğiz." Dedi.

İş mevzuatındaki güncel aksaklıkları değerlendiren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, iş kanununda yer alan iş güvencesi düzenlemelerinin yetersiz kaldığını ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı: "İş hayatımızdaki en büyük kanayan yaralardan birine, iş mevzuatımızdaki güncel aksaklıklara dikkat çekmek istiyorum. Mevcut iş kanunumuzdaki düzenlemelerin, özellikle iş güvencesi noktasında ne yazık ki yetersiz kaldığını açıkça görüyoruz. Kağıt üzerinde var olan haklar, uygulamadaki boşluklar nedeniyle işçimizi korumakta zayıf kalıyor. Biz HAK-İŞ olarak diyoruz ki; iş güvencesi bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Kanundaki bu boşluklar acilen giderilmeli, işçinin işine ve aşına sahip çıkacak daha somut, daha caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Mevzuat, işçiyi sadece teoride değil, sahada ve mahkeme salonunda da tam anlamıyla korumalıdır. Bu aksaklıklar giderilene kadar mücadelemizi sürdürecek, iş güvencesinin tam anlamıyla tesis edilmesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Konuşmasında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili sürece de değinen Kayabaşı, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını hatırlattı. Kayabaşı, mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli yasal düzenlemelerin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kayabaşı: "Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçiş sürecinde ciddi bir mücadele verdik. Ancak bu süreçte bazı hak kayıpları ve eksiklikler yaşandı. Bu noktada Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun bizler lehine, yani siz emekçiler lehine olumlu sonuçlanmış olması büyük bir kazanımdır. Ancak mahkeme kararı tek başına yeterli değildir. Ortada bir mağduriyet var ve bu mağduriyetin tam anlamıyla giderilmesi için top artık yasama organındadır. Vakit kaybetmeksizin, AYM kararı doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Emekçinin hakkı sürüncemede bırakılmamalı; eksik kalan tüm adımlar bir an evvel atılmalıdır. HAK-İŞ olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." Cümlelerini kullandı.



