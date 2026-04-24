Karakuş, Çaydaçıra ve Rızaiye mahallelerinde bulunan eski devlet hastanesi ile yine Rızaiye Mahallesi’nde yer alan eski askeri hastane arazilerinin Özelleştirme İdaresi tarafından satışa sunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu kararın yalnızca bugünü değil, Elazığ’ın geleceğini de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Elazığ’da ciddi bir kamu alanı ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Karakuş, birçok kamu kurumunun uygun hizmet alanı bulmakta zorlandığını, sağlık, eğitim ve sosyal donatı alanlarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını vurguladı. Bu şartlar altında söz konusu arazilerin satışa çıkarılmasının şehir planlaması açısından büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Söz konusu alanların; sağlık yatırımları, kamu hizmet binaları ve halkın doğrudan faydalanacağı sosyal projeler için değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakuş, “Kısa vadeli gelir uğruna yapılacak satışlar, uzun vadede Elazığ’ın gelişimine zarar verecektir” dedi.

Elazığ milletvekillerine de çağrıda bulunan Karakuş, konunun siyaset üstü olduğuna dikkat çekerek, “Şehrin menfaatini korumak herkesin asli görevidir. Bu satışlara karşı gerekli adımların atılmasını ve sürecin yakından takip edilmesini bekliyoruz. Sessiz kalmak, bu yanlışın ortağı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi olarak kamu alanlarının korunması ve artırılması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Karakuş, açıklamasını “Elazığ’ın geleceği birkaç kalem gelir hesabına feda edilemez” sözleriyle tamamladı.