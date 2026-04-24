Söz konusu atamanın; Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın’ın önerisi, Teşkilat Başkanı Tahir Keskinkılıç ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun takdirleri doğrultusunda resmiyet kazandığı bildirildi.

“ELAZIĞ İÇİN ORTAK AKILLA ÇALIŞACAĞIZ”

Görevlendirme sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, teşkilatlanma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Sarışın, “Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde memleketimize hizmet etme gayesiyle yola çıkan kadrolarımız her geçen gün güçleniyor. Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Oğuzhan Doğan’ın, Elazığ’ın sorunlarına hâkimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

DOĞAN: “SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Yeni Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Doğan ise yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu onurlu görevi bizlere tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na, Teşkilat Başkanımız Sayın Tahir Keskinkılıç’a ve İl Başkanımız Sayın İbrahim Halil Sarışın’a teşekkür ediyorum. Gakgoşlar diyarı Elazığ’da her bir hemşehrimizin kapısını çalacak, sorunlarıyla yakından ilgilenecek ve partimizin çözüm vizyonunu anlatacağız. Elazığ için yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralayacağız.”