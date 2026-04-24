Vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya davet eden Dr. Gecekuşu, aşıların bireyleri ve toplumu bulaşıcı hastalıklardan koruyan en güvenilir ve etkili halk sağlığı uygulamalarının başında geldiğini belirtti. Geçmişte yüksek ölüm ve sakatlık oranlarına yol açan birçok hastalığın, yaygın aşılama programları sayesinde ya tamamen ortadan kaldırıldığını ya da kontrol altına alındığını ifade etti.

Özellikle çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çeken Gecekuşu, bu aşıların bağışıklık sistemini güçlendirerek çocukları hayati risklere karşı koruduğunu ve hastalıkların toplum içinde yayılmasını önemli ölçüde engellediğini söyledi.

Aşılanmanın sadece bireysel bir koruma yöntemi olmadığını da vurgulayan İl Sağlık Müdürü, toplum bağışıklığı sayesinde aşı olamayan bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için de koruyucu bir kalkan oluşturulduğunu dile getirdi.

Bilimsel çalışmaların aşıların güvenilirliğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Gecekuşu, olası yan etkilerin ise genellikle hafif ve geçici olduğunu ifade etti. Vatandaşların ulusal aşı takvimine uygun şekilde aşılarını zamanında yaptırmalarının büyük önem taşıdığını söyleyen Gecekuşu, sağlık kuruluşlarında aşı hizmetlerinin güvenli ve ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlattı.

Dr. Emrah Gecekuşu açıklamasını, “Sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum için aşıya güvenmek, doğru bilgiye dayalı hareket etmek ve aşılanmayı ihmal etmemek hepimizin ortak sorumluluğudur” sözleriyle tamamladı.