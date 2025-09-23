Başkan Gök açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “2018 yılında hizmete başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protez Laboratuvarı, planlama aşamasında yaşanan eksiklikler nedeniyle uzun yıllar boyunca uygun olmayan şartlarda faaliyet göstermekteydi. Özellikle havalandırma sistemi bulunmaması, sağlık çalışanlarımız açısından ciddi riskler oluşturmaktaydı.

Yaklaşık 7 yıldır çözülemeyen bu sorun, Genç Sağlık Sendikamızın ısrarlı girişimleriyle resmi mercilere taşınmış, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı mağduriyet defalarca dile getirilmiştir. Süreç içerisinde konuyu yakından takip eden ve çözüm için gerekli adımların atılmasına öncülük eden Elazığ Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. Erol Keleş’in talimatlarıyla sorun tamamen giderilmiştir.

Türkiye’de ilk defa kurulan en son teknolojiye sahip havalandırma sistemi ile birlikte, sağlık çalışanlarımız artık çok daha sağlıklı ve iş güvenliği standartlarına uygun koşullarda görev yapabilecektir.

Bu önemli kazanımda emeği geçen başta Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. Erol Keleş’e, desteklerinden dolayı Elazığ İl Sağlık Müdürümüz Dr. Emrah Gecekuşu’na, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yöneticilerimize ve süreci özveriyle takip eden Kurum Temsilcimiz İbrahim Celayir’e sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz.

Genç Sağlık Sendikası olarak, her daim sağlık emekçilerimizin yanında olmaya, sorunlarını çözmek için mücadele etmeye ve daha sağlıklı çalışma koşulları için katkı