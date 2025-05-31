Ağrı’nın Diyadin ilçesinde obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlık İçin Hareket Et" temalı yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe ilçe kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Yürüyüş, İlçe Gençlik Merkezi önünden başlayarak Diyadin Merkez Camii önünde sona erdi.İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün de destek verdiği etkinlikte, "Diyadin Yürüyor, Obezite Ölüyor" sloganlarıyla obezitenin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.Yetkililer, benzer farkındalık etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.