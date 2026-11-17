SİYASET

Önceki dönem İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Burak Özgül, ülkede gündeme gelen fon kriziyle ilgili yaptığı açıklamada denetim eksikliği, liyakatsizlik ve ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti.

Özgül, bir yanda geçim mücadelesi veren milyonlarca vatandaşın, diğer yanda kayıt dışı milyonlarca doların bulunduğunu belirterek yetkililere denetim mekanizmalarının nerede olduğunu sordu.

Emeğin ve alın terinin değersizleştirildiği düzene tepki gösteren Özgül, “Bu ülkenin kaynaklarını da vatandaşın kurumsal güvenini de bu karanlık zihniyete teslim etmeyeceğiz. Hesabını da mutlaka soracağız!” ifadelerini kullandı.