YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül Adıyaman’da teşkilat mensuplarıyla buluştu

SİYASET

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Eğitim Komisyon Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, Adıyaman İl Divan Toplantısı’na katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gül, toplantının ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde kentte yaşanan ekonomik sorunlara ve tütün mamulleri işi yapan esnafın sıkıntılarına dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Eğitim Komisyon Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, Adıyaman İl Divan Toplantısı’na katıldı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Gül, Adıyaman’da Yeniden Refah Partisi’ne yönelik büyük bir teveccüh olduğunu ifade etti. Teşkilat mensuplarının çalışmalarının önemine değinen Gül, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“DAVAMIZ; HAK, ADALET, AHLAK VE MANEVİYAT DAVASIDIR”

Adıyaman’da teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Gül, “Adıyaman’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bizim davamız; hak, adalet, ahlak ve maneviyat davasıdır. Bizim gayemiz; milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa fayda sunmaktır” dedi.

Gül, teşkilat içerisindeki birlik ve ekip ruhuna da vurgu yaparak, “Bu kutlu yolun en büyük gücü; samimi gönüller ve diri bir ekip ruhudur. Her birinizin gayreti, her bir adımı ve her bir duası bizim için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“GÜNÜ KURTARMA DERDİNDE DEĞİLİZ”

Mehmet Gül, Yeniden Refah Partisi’nin hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise uzun vadeli bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Gül, “Bizler günü kurtarma derdinde değiliz. Bizler yarına umut olmak, yeni bir nesil ihya etmek ve ülkemizi daha adil bir hale getirmek için yoldayız. Adıyaman bizim için ayrı bir mana taşıyor. Burada gördüğümüz birlik, kardeşlik ve samimiyet bizlere büyük bir güç veriyor” diye konuştu.

ESNAFIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İl Divan Toplantısı’nın ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Gül, son yıllarda yaşanan ekonomik krizin esnafı da derinden etkilediğini söyledi.

Özellikle Adıyaman’a özgü tütün mamulleri işi yapan esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çeken Gül, bu alanda yaklaşık 200 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir durum bulunduğunu ifade ederek gerekli çalışmaların yapılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Gül, Yeniden Refah Partisi iktidarında vatandaşların refah içerisinde yaşayacağını dile getirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ ERBAKAN’A BÜYÜK TEVECCÜH VAR

YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’a Adıyaman’da büyük bir teveccüh olduğunu belirterek, sahada vatandaşların Yeniden Refah Partisi’ne ve Erbakan’a yönelik ilgisine bire bir şahit olduğunu söyledi.

Mehmet Gül, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını vatandaşlara ilettiklerinde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Muhterem Genel Başkanımızın selamını vatandaşlara ilettiğimizde büyük bir teveccühün olduğunu gördük. Milletimiz Yeniden Refah iktidarını büyük bir özlemle bekliyor. Genel Başkanımızın inançlı duruşunu ve milletine olan sevgisini sahada görüyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimizin Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ı bağrına bastığına bire bir şahit oldum” dedi.

“BİZİM DERDİMİZ MAKAM DEĞİL, MİLLET MESELESİDİR”

Adıyaman’daki teşkilat buluşmasında birlik ve beraberlik mesajlarını sürdüren Gül, daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla gönle dokunmak için çalışacaklarını belirtti.

“Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim attığımız her adımı hayra vesile kılsın. Bizim yolumuz uzun olabilir. Ama inancımız tam, gayemiz net, istikametimiz bellidir. Hep birlikte daha çok gayret edeceğiz. Daha çok insana ulaşacağız. Daha çok gönüle dokunacağız. Çünkü bizim derdimiz makam değil, millet meselesidir. Bizim derdimiz memleket meselesidir” ifadelerini kullanan Gül, Adıyaman’daki birlik ve kardeşlik ruhunun ülke geneline yayılmasını temenni etti.

Mehmet Gül, konuşmasının sonunda, “Rabbim yolumuzu açık, niyetimizi halis, gayretimizi bereketli eylesin. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.