Partide üç dönem MKYK üyeliği yapan Mehmet Gül, Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında il il teşkilatlarla bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

MKYK TOPLANTISINA KATILDI

YRP Genel Merkezi’nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da yer alan Mehmet Gül, toplantıda Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Toplantıda özellikle vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar gündeme gelirken, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın mevcut ekonomik düzen üzerinden eleştirilerde bulunduğu ifade edildi.

Erbakan’ın toplantıda, “Tarlada üreticiyi, markette tüketiciyi ezen bu bozuk düzeni yıkacak, Adil Düzen’i tesis edeceğiz!” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Mehmet Gül, MKYK toplantısının yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen Eğitim Komisyonu toplantısına da katıldı.

Toplantıda Eğitim Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar ve hazırlanan raporlar ele alınırken, komisyonun çalışmaları kapsamında hazırlanan raporların Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’a sunulduğu belirtildi.

GÜL: TOPLANTILAR VERİMLİ GEÇTİ

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Gül: “Hafta sonu yoğun geçen toplantıların oldukça verimli geçtiğini ifade ederek Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın direktifleri doğrultusunda seçimlere kadar durmadan, usanmadan çalışacaklarını ifade etti. Gül, ülke insanlarının ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, çözümün Yeniden Refah kadrolarında olduğunu sözlerine ekledi.