Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan İmar Hak-Sen konutlarında yaşayan vatandaşların uzun süredir yaşadığı ulaşım mağduriyeti sona eriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Ramazan Kil, sorunun çözümü için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birkaç kez görüştüklerini belirtti.

“BAŞKANIMIZ KONUYA DUYARSIZ KALMADI”

Ulaşım sorununun mahallede yaşayan vatandaşların en büyük problemlerinden biri olduğunu ifade eden Muhtar Kil, şu ifadeleri kullandı:“Mahallemizde bulunan İmar Hak-Sen konutlarının en büyük sorunu ulaşım sorunuydu. Burada yaşayan vatandaşlarımız çok büyük mağduriyet yaşıyordu. Bu konuyu birkaç kez Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na ilettik. Başkanımız da bu konuya duyarsız kalmadı.”

Belediye tarafından bölgeye yeni bir güzergâh verildiğini aktaran Kil, mevcut son durak uygulamasının da yapılacak asfalt çalışmasının ardından değişeceğini söyledi.

“Belediyemiz buraya güzergâh verdi. İmar Hak-Sen’de son durak olarak kullandığımız noktada bulunan siteye ait bir yolumuz var. O yolu da asfaltladığımızda buradaki son durağımız kaldırılacak. Son durak mahalle içerisindeki durak olacak. Bu şekilde vatandaşlarımız çok daha rahat bir şekilde ulaşım imkânına kavuşacak.”

“İMAR HAK-SEN’DE ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZDÜK”

İmar Hak-Sen konutlarında daha önce kendisinin de yaşadığını ve sorunu bizzat deneyimlediğini belirten Ramazan Kil, muhtar adaylığı döneminde ulaşım sorununu çözmeyi projeleri arasına aldığını söyledi.

Kil, “Muhtarlığa aday olduğumuz zaman ben de İmar Hak-Sen’de oturuyordum. Burada yaşanan ulaşım sorununa bizzat şahit oldum. Vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşıyordu. Biz de muhtar adayı olduğumuzda projelerimiz arasında buranın ulaşım sorununu çözmek vardı. Allah’a şükürler olsun, İmar Hak-Sen’in ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk” dedi.

“EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Kil, sözlerini şöyle tamamladı:“İmar Hak-Sen’de ulaşım sorununu çözen Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’ndan Allah bin kere razı olsun. Bizlere duyarsız kalmadı. En büyük başkan bizim başkan. Başkanımız Elazığ sevdalısı birisidir.”