Elazığ iş dünyasının tanınan isimlerinden, Yüceçay Plastik (Dağyüce Plastik) Yönetim Kurulu Başkanı ve Elazığ OSB sanayicilerinden Mustafa Yücedağ, kardeşi Mehmet Yücedağ’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mehmet Yücedağ, hayatını kaybetti. Yücedağ’ın vefatı ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş dünyasında da üzüntüye neden oldu.

Merhum Mehmet Yücedağ için İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yücedağ ailesinin yakınları, sanayiciler, iş dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yücedağ’ın cenazesi, Asri Mezarlık’taki aile kabristanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Yücedağ ailesinin taziyeleri İmam-ı Azam Camii Taziye Evi’nde kabul edeceği öğrenildi.

Merhum Mehmet Yücedağ’a Allah’tan rahmet, başta Mustafa Yücedağ olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.