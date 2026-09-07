Arpa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın bugüne kadar çalışanların yanında olduğunu belirterek, yeni sözleşmede de emekçinin korunacağına inandıklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, EBUAŞ personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini ve sözleşmede artık son noktaya gelindiğini ifade eden Arpa, EBUAŞ personelinin sendikalı olmasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın desteğine dikkat çekti.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Arpa, EBUAŞ personelinin sendikalı olmasını sağlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederek, geçmiş dönemde yapılan toplu sözleşmelerde işçilerin haklarının gözetildiğini söyledi.

Arpa, “Sözleşmemizin son aşamasında yine gözümüz kulağımız değerli Başkanımızda olacak. Şimdiye kadar Belediye Başkanımızla yaptığımız sözleşmelerde her zaman işçimizi koruyup kollamıştır” dedi.

“BELPER SÖZLEŞMESİ TAKDİRE ŞAYAN”

BELPER çalışanları için imzalanan toplu iş sözleşmesine de değinen Arpa, elde edilen zam oranının çalışanlar açısından önemli olduğunu belirtti.

Gökhan Arpa, “Belediyemizde BELPER çalışanlarımızın sözleşmesi Türkiye’de takdire şayan bir zam olmuştur. Şu anda da EBUAŞ personelimizin sözleşmesinde son kararı Şahin Başkanımız verecek” ifadelerini kullandı.

“EBUAŞ ÇALIŞANLARIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Şahin Şerifoğulları’nın çalışanlara yönelik yaklaşımının personel tarafından bilindiğini ifade eden Arpa, EBUAŞ çalışanlarının yapılacak zam konusunda herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.

Arpa, “Başkanımızın cömertane tavrını tüm personelimiz biliyor. EBUAŞ personelimize yapacağı zam konusunda da hiçbir şüphemiz yoktur. Başkanımız çalışanlarının hakkını her zaman teslim etmiştir. Emekçinin her zaman yanında olmuştur” diye konuştu.

“SENDİKALI OLMANIN AYRICALIĞINI YAŞAYACAKLAR”

EBUAŞ personelinin toplu iş sözleşmesiyle birlikte sendikalı olmanın avantajlarını yaşayacağını belirten Arpa, çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korunacağına inandıklarını dile getirdi.

Arpa, “Belediye Başkanımız çalışanlarını hiçbir zaman enflasyona ve hayat şartlarına ezdirmedi, ezdirmeyeceğine inancımız tamdır. EBUAŞ personelimiz de bu sözleşmeyle sendikalı olmanın ayrıcalığını yaşayacak” ifadelerini kullandı.