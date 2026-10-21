Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası’ndan Ankara ziyaretleri

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Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Nuri Gülyüz, odanın hizmet kapasitesini güçlendirmek ve emlakçı esnafına daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla üst kuruluşları ziyaret ederek destek talebinde bulundu.

Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası, kuruluş sürecinin ardından kurumsal yapısını güçlendirmek ve üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Oda Başkanı Nuri Gülyüz, bu kapsamda Elazığ Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu’nu (TEMFED) ziyaret etti.

Ankara’da gerçekleştirilen temaslarda, Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası’nın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Elazığ’a kazandırılan yeni esnaf odası olduğu ifade edildi. Ziyaretlerde, odanın hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi ve emlakçı esnafına daha güçlü bir şekilde destek olabilmesi için ihtiyaç duyulan maddi destek konusu da gündeme getirildi.

“SEÇİMLER GEÇER, GEÇİM BAŞLAR”

Başkan Nuri Gülyüz, esnaf odalarının temel görevinin temsil ettikleri esnaf kesimine hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, makamların değil, hizmetin öncelikli olması gerektiğine dikkat çekti.

Gülyüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Seçimler geçer, geçim başlar. Tüm makamlar ve tabii ki tüm başkanlarımız bizler için değerlidir. Önemli olan, temsil noktasında bulunduğumuz koltuklarda esnafımıza hizmet edebilmektir.

Herkes bilsin ki Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası yönetimi olarak, hizmet edebilmek adına üst kuruluşlarımızdan her zaman destek ve katkı istemeyi görev bileceğiz. Amacımız, esnafımıza daha iyi, daha güçlü ve daha kaliteli hizmet sunmak, odamızın imkânlarını artırarak üyelerimizin yanında olmaktır.”

Elazığ Emlakçılar Esnaf Odası yönetiminin, önümüzdeki dönemde de esnafın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve odanın hizmet kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.



