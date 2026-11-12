Elazığ Ticaret Borsası seçimlerine son 2 gün

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Şenol Arslan’dan üyelere birlik ve değişim çağrısı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde borsa üyelerine seslenerek, güçlü bir yönetim, ortak akıl ve yeni bir dönem için sandığa katılım çağrısında bulundu.

Elazığ Ticaret Borsası seçimlerine iki gün kala Başkan Adayı Şenol Arslan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tüm üyeleri borsanın geleceğine sahip çıkmaya davet etti.

Seçimlerin yalnızca bir başkan belirlemekten ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, üreticinin, besicinin, esnafın ve tüccarın sesinin daha güçlü duyulduğu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz bu yola yalnızca bir seçim kazanmak için değil, Elazığ Ticaret Borsası’nda yeni bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için çıktık. Üyelerimizin her zaman söz sahibi olduğu, istişarenin esas alındığı, şeffaf ve ulaşılabilir bir borsa hedefliyoruz. Artık sözün değil, somut projelerin ve ortak aklın ön plana çıktığı yeni bir dönemin zamanı geldi.”

“14 KASIM’DA SANDIKTA BULUŞALIM”

Tüm borsa üyelerine çağrıda bulunan Şenol Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:“14 Kasım Cumartesi günü tüm üyelerimizi sandığa davet ediyorum. Her bir üyemizin iradesi bizim için son derece kıymetlidir. Gelin, Elazığ Ticaret Borsası’nın geleceğini hep birlikte şekillendirelim. Üretimin, ticaretin ve üyelerimizin güçlendiği yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayalım.”Şenol Arslan, seçimlerin Elazığ Ticaret Borsası ve tüm üyeler için hayırlı olması temennisinde bulundu.