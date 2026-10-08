YHS çalışanlarından sınavsız GİH sınıfına geçiş talebi

GÜNCEL

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Yardımcı Hizmetler Sınıfında (YHS) görev yapan personelin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, gerekli eğitim şartlarını taşıyan çalışanların sınavsız olarak Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin yıllardır devam eden sorunlarının artık yapısal bir nitelik kazandığını belirten Timur Gök, görev tanımlarındaki belirsizlik, eğitim durumunun kadrolara yeterince yansımaması, kariyer ve yükselme imkanlarının sınırlı olması ile mali ve özlük haklarındaki farklılıkların çalışanları mağdur ettiğini ifade etti.

“EĞİTİMLERİ KARŞILIK BULMALI”

YHS personelinin önemli bir bölümünün lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim aldığını vurgulayan Gök, çalışanların eğitim ve bilgi birikimlerine uygun görevlerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gök, yükseköğrenimini tamamlayan personelin eğitim düzeyiyle ilgisi olmayan kadrolarda yıllarca çalıştırılmasının hem çalışanlar açısından hak kaybına hem de kamu kurumlarında insan kaynağının etkin kullanılmamasına neden olduğunu belirtti.

“SINAVSIZ GİH SINIFINA GEÇİŞ İMKÂNI SAĞLANMALI”

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan ve gerekli eğitim şartlarını taşıyan personele, Genel İdari Hizmetler Sınıfına sınavsız geçiş hakkı tanınması gerektiğini ifade eden Gök, bunun yalnızca bir kadro değişikliği olmadığını belirtti.

Gök, “Bu talep, yıllardır kamu hizmetine emek veren, eğitimini tamamlayan ve kendisini geliştiren çalışanların bilgi, birikim ve kariyer beklentilerinin karşılık bulması anlamına gelmektedir” dedi.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün büyük ölçüde mevcut personel içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Gök, bu çalışanların eğitim ve yetkinliklerinden yeterince yararlanılmamasının kamu yönetimi açısından da önemli bir verimsizlik oluşturduğunu kaydetti.

“GÖREV TANIMLARI NETLEŞTİRİLMELİ”

YHS personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının açık şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade eden Gök, uygulamada görev tanımlarının farklı yorumlanmasının çalışanların iş yükü ve sorumluluklarının artmasına neden olabildiğini söyledi.

Kariyer ve yükselme imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini de belirten Gök, eğitim durumunun kadro ve görev açısından karşılık bulmasının çalışan motivasyonunu artıracağını ifade etti.

“ADALET VE LİYAKAT ESAS ALINMALI”

Kamu hizmetinde çalışanların eğitim, deneyim ve yetkinliklerinin dikkate alınmasının adalet, eşitlik ve liyakat ilkelerinin gereği olduğunu belirten Timur Gök, yıllarca kamuya hizmet etmiş ve bu süreç içerisinde eğitimini tamamlamış personelin niteliklerine uygun kadrolarda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gök, böyle bir düzenlemenin yalnızca çalışanların motivasyonunu artırmayacağını, aynı zamanda kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

“YASAL DÜZENLEME BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarına ve yetkili mercilere çağrıda bulunarak, YHS personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Gök, gerekli eğitim şartlarını taşıyan ve yıllardır kamu hizmetine emek veren YHS çalışanlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfına sınavsız geçişine imkan sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Gök, “Yıllardır kamu hizmetine emek veren, eğitimini tamamlayan ve kendisini geliştiren çalışanların haklı beklentileri daha fazla ötelenmemelidir. Adil, kalıcı ve kapsayıcı bir düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.