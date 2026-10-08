EOSB Akademi ile geleceğin liderleri yetişiyor

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), bölge sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak ve geleceğin sanayi yöneticilerini yetiştirmek amacıyla EOSB Akademi – Liderlik Gelişim Okulu projesini hayata geçiriyor.

Küresel kurumsal akademi standartlarında tasarlanan EOSB Akademi, teknoloji ve endüstriyel gelişmeler ile sahadaki uygulamalı deneyimi bir araya getirecek. Yeni nesil bir kurumsal öğrenme merkezi olarak planlanan akademiyle, Elazığ sanayisinde sürdürülebilir bir öğrenme kültürünün oluşturulması ve sanayi temsilcilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

DÖRT TEMEL ALANDA GELİŞİM

EOSB Akademi kapsamında sanayinin dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar dört temel başlık altında yürütülecek. Bu kapsamda sahadaki mevcut ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümler geliştirilirken, sanayicilerin dijital üretim süreçleri ve geleceğin endüstriyel teknolojilerine ilişkin yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Akademi aynı zamanda sektörü geleceğe taşıyacak vizyoner ve küresel bakış açısına sahip liderlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak. İnsan odaklı çalışma kültürünün güçlendirilmesi, çalışan deneyiminin kurum hafızasına dönüştürülmesi ve kurumsal bağlılığın artırılması da projenin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

“Sanayimizin Dönüşümüne Liderlik Edecek Bir Gelişim Yuvası”

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, EOSB Akademi’nin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını belirterek, projenin Elazığ sanayisinin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Öztürk, “EOSB Akademi, sadece bir eğitim merkezi değil; sanayimizin küresel dönüşümüne yön verecek, insan odaklı bir gelişim yuvasıdır. Üretimin aklını, liderliğin vizyonunu ve insanı aynı öğrenme yolculuğunda buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Stratejik vizyonu paylaşarak projeye katkı sunan öğrenme ortaklarına teşekkür eden Öztürk, Elazığ sanayisinin güçlü insan kaynağı ve liderlik yapısıyla gelecekte daha rekabetçi bir konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

EĞİTİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

EOSB Akademi bünyesinde liderlik geliştirme modülleri, teknik yetkinlik seviyelendirme çalışmaları ve öğrenen organizasyon yaklaşımları hayata geçirilecek.

Eğitim programlarının önümüzdeki günlerde sanayicilerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başlaması planlanıyor. Projeyle birlikte Elazığ sanayisinin ortak öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve sektörün geleceğin üretim koşullarına daha güçlü şekilde hazırlanması hedefleniyor.



