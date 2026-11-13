Şenol Arslan yönetim kurulu listesini açıkladı!

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Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde merakla beklenen yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

Arslan, farklı sektörlerden isimlerin yer aldığı kadrosuyla seçimlere hazır olduğunu duyurdu.

Elazığ Ticaret Borsası seçimlerine sayılı saatler kala başkan adayı Şenol Arslan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Seçim çalışmalarını Elazığ’ın yanı sıra Bingöl, Muş ve Tunceli’de sürdüren Arslan, birlikte yol yürüyeceği isimleri açıkladı.

ÜRETİMİN, TİCARETİN VE ORTAK AKLIN BULUŞTUĞU KADRO

Açıklanan listede hayvancılık, gıda, tarım ve ticaret sektörlerinden isimler yer alırken, Arslan’ın yönetim anlayışında ortak akıl, şeffaflık ve istişare vurgusu öne çıktı.

Seçim süreci boyunca üyelerin sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı projelerini paylaşan Arslan, yeni dönemde yalnızca seçim zamanlarında değil, her zaman üyelerin yanında olan bir yönetim anlayışını hedeflediklerini belirtti.

ARSLAN: “BU LİSTE BİR MAKAMIN DEĞİL, ORTAK BİR SORUMLULUĞUN LİSTESİDİR”

Yönetim listesinin açıklanmasıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan Şenol Arslan, şu mesajı verdi:

“Biz bu yola bir makam kazanmak için değil, üyelerimizin güvenine layık olmak ve borsamıza hak ettiği değeri kazandırmak için çıktık. Birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızla tek gayemiz, üreticimizin, tüccarımızın ve esnafımızın sesi olmaktır.

Elazığ’dan Bingöl’e, Muş’tan Tunceli’ye kadar bütün üyelerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan çalışacağız. Bizim için asıl olan koltuk değil, o koltuğun taşıdığı sorumluluktur.”

“SON SÖZÜ ÜYELERİMİZİN VİCDANI VE İRADESİ SÖYLEYECEK”

14 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin de mesaj veren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:“Bugüne kadar bizlere kapısını açan, gönlünü açan, desteğini ve duasını esirgemeyen bütün büyüklerime, kıymetli dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Şimdi karar günü yaklaşıyor. Her üyemizin elini vicdanına koyarak borsamızın yarınlarını düşünmesini istiyorum. Çünkü bu seçim yalnızca bir başkan seçimi değil, önümüzdeki yıllarda nasıl bir borsa istediğimizin kararıdır.

Biz kadromuzla, projelerimizle ve kararlılığımızla hazırız. Takdir kıymetli üyelerimizindir. Kazanan şahıslar değil, Elazığ Ticaret Borsası ve bütün üyelerimiz olsun.”

Arslan’ın açıkladığı yönetim listesiyle birlikte gözler, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Elazığ Ticaret Borsası seçimlerine çevrildi.