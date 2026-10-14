Elysium AVM 5 yaşında: Elazığ’a değer katan 5 yıl!

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Elazığ’da 5’inci yılını kutlayan Elysium AVM, 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerle ziyaretçilerini buluşturacak. 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayan merkez, kente ekonomik ve sosyal anlamda değer katarken, 5’inci yılına özel 10 okuldan 500 öğrenciyi sinemayla buluşturacak.

Elazığ’ın önemli yaşam ve alışveriş merkezlerinden Elysium AVM, hizmete girişinin 5’inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ekim 2026’da başlayacak ve 18 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek şenliklerle beş yıllık yolculuğun coşkusu ziyaretçilerle paylaşılacak.

1000’DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Geride bıraktığı beş yılda Elazığ’ın sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunan Elysium AVM, 1000’den fazla kişiye sağladığı istihdamla da dikkat çekiyor. Alışverişin yanı sıra sosyal yaşamın da önemli buluşma noktalarından biri olan merkez, şehre kattığı değer ve oluşturduğu istihdamla Elazığ’ın gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

5’İNCİ YILA ÖZEL 500 ÇOCUK SİNEMAYLA BULUŞACAK

Elysium AVM, 5’inci yıl kutlamalarını yalnızca şenliklerle sınırlı tutmayarak çocuklara yönelik özel bir çalışmaya da imza atıyor.

Bu kapsamda, merkez çevresindeki 10 farklı okuldan toplam 500 öğrenciye sinema bileti verilecek. Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlik sayesinde sinema keyfi yaşayarak Elysium AVM’nin 5’inci yıl coşkusuna ortak olacak.

Çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemeyi amaçlayan çalışma, yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunacak.

BEŞ YILLIK YOLCULUK ŞENLİKLERLE KUTLANACAK

14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle Elysium AVM, beşinci yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutlayacak. Şehre değer katan yatırımı, sağladığı istihdam ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öne çıkan merkez, yeni yaşını farklı etkinliklerle karşılayacak.

Elysium AVM’nin 5’inci yıl kutlamaları, hem ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı hem de çocuklarla paylaşılacak mutluluğu büyütmeyi hedefliyor.



