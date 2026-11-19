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Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği sisteminde hayata geçirilen yeni veri giriş uygulamasına tepki göstererek düzenlemenin sağlık çalışanlarının iş yükünü artıracağını ve mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından AHBS 1.0.0.8 sürümüyle uygulamaya alınan düzenleme kapsamında, aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen izlem ve aşı işlemlerinin aynı gün içerisinde sisteme kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

Uygulamanın sahadaki çalışma koşulları dikkate alınmadan hayata geçirildiğini belirten Gök, aile hekimleri, hemşireler, ebeler ve diğer sağlık çalışanlarının hasta yoğunluğu, aşılama hizmetleri, gebe ve bebek izlemleri ile idari görevler arasında yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Yeni uygulamanın sağlık çalışanlarını hizmet sunmak ile veri girişlerini tamamlamak arasında bırakabileceğine dikkat çeken Gök, sistemsel arızalar, internet kesintileri ve teknik altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan gecikmelerin çalışanlara fatura edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“TEKNİK AKSAKLIKLARIN BEDELİNİ ÇALIŞANLAR ÖDEMEMELİ”

Performans değerlendirmelerinin yalnızca günlük veri girişleri üzerinden yapılmasının mağduriyet oluşturabileceğini belirten Gök, sağlık çalışanlarının kendi kontrolleri dışında gelişen teknik sorunlar nedeniyle performans kaybı veya mali kayıp yaşamalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan Gök, düzenlemenin sahada görev yapan çalışanların görüşleri alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi. Performans sisteminde sağlık hizmetinin niteliğinin, fiilî çalışma koşullarının ve teknik aksaklıkların mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Gök, açıklamasının sonunda sağlık çalışanlarının önceliğinin vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanları ekran başında veri yetiştirmek için değil, insan hayatına dokunmak ve sağlık hizmeti sunmak için görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak çalışanların haklarının korunması ve emeklerinin karşılığını alması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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