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 “Esnafın gücü kalmadı, artık duyun sesimizi!”

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Havabulut, küçük esnafın giderek ağırlaşan ekonomik şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Admin
Admin
Yayın: 16-11-2026 13:07 1 dk okuma 75 okunma
 “Esnafın gücü kalmadı, artık duyun sesimizi!”
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Esnafın yüksek vergiler, ağır cezalar, yüksek POS komisyon oranları, banka hesaplarına uygulanan blokeler ve yüksek faizli krediler nedeniyle büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini ifade eden Başkan Havabulut, ekonomik belirsizliklerin devam etmesi ve vatandaşın alım gücünün her geçen gün düşmesinin ticari hayatı olumsuz etkilediğini vurguladı.
Esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren Havabulut, şu ifadeleri kullandı:“Esnafımızın gücü kalmadı! Yüksek vergiler, esnafımıza kesilen cezalar, POS komisyon oranları ve yüksek faizli krediler artık küçük işletmelerimizin belini büküyor. Devlete borcu bulunan esnafımızın banka hesaplarına konulan blokeler, zaten ayakta kalmakta zorlanan işletmelerimizin ticaretini daha da güçleştiriyor.
Ekonomik belirsizlikler devam ediyor, vatandaşımızın alım gücü düşüyor, işler her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Esnafımız siftah yapamadan dükkânını kapatmak zorunda kalıyor. Kazandığı para giderlerine yetmiyor, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor.
Bizler esnafımızın sorunlarını defalarca dile getirdik. Çözüm istedik, destek istedik. Ancak sesimizi duyurmak için daha ne yapmamız gerekiyor?
Esnafımızın feryadını duyun! Söylediklerimize kulak verin. Artık sağır rolü oynamayın!
Bizim talebimiz ayrıcalık değil, esnafımızın ayakta kalabilmesidir. Vergi ve ceza yükünün hafifletilmesini, POS komisyonlarının makul seviyelere çekilmesini, banka blokelerinin esnafın ticari hayatını durdurmayacak şekilde düzenlenmesini ve uygun faizli finansman imkânlarının sağlanmasını istiyoruz.
Unutulmamalıdır ki esnaf sadece kendi geçimini sağlamıyor; istihdam oluşturuyor, ekonomiye katkı sunuyor ve şehirlerin ekonomik hayatını ayakta tutuyor.
Esnafın sesi duyulmalı, sorunlarına kalıcı çözümler üretilmelidir. Çünkü esnafın tükenmesi, yalnızca esnafın değil, ülke ekonomisinin de kaybetmesi demektir.”

#mehmet havabulut #elazığ esnaf odası

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