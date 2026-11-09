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Şenol Arslan'dan Yeşil Pusula Mesajı: “Üretimin, Bereketin ve Değişimin Rengi”

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde oy pusulası renginin yeşil olduğunu açıklayarak, bu tercihin üretimi, bereketi, güveni ve yeni bir döneme duyulan inancı temsil ettiğini vurguladı.

Admin
Admin
Yayın: 09-11-2026 13:30 1 dk okuma 210 okunma
Şenol Arslan&#039;dan Yeşil Pusula Mesajı: “Üretimin, Bereketin ve Değişimin Rengi”
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Elazığ Ticaret Borsası seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Şenol Arslan, yeşil rengin yalnızca bir oy pusulası tercihi olmadığını, aynı zamanda ortaya koydukları yönetim anlayışının ve gelecek vizyonunun simgesi olduğunu ifade etti.
Toprağın, emeğin, üretimin ve bereketin rengi olan yeşilin, ticaret borsasının temsil ettiği sektörlerle güçlü bir bağ taşıdığına dikkat çeken Arslan, bu tercihle üreticiden besiciye, esnaftan tüccara kadar tüm üyeleri kapsayan ortak bir gelecek hedeflediklerini belirtti.
“Yeşil bizim için yalnızca bir renk değil; üretimin devamlılığını, bereketin artmasını, gelişimi ve değişimi temsil eden güçlü bir semboldür. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğini ve ticaretimizin geleceğini bu renkte buluşturuyoruz.” ifadelerini kullanan Arslan, yeni dönemde istişareye, şeffaflığa ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.
Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş’taki borsa üyelerinin beklentilerini önemsediklerini belirten Arslan, güçlü bir ticaret borsasının ancak üyelerinin katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı.
14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin mesajını da paylaşan Arslan, “Biz yeşili; umudun, bereketin ve yeni başlangıçların rengi olarak görüyoruz. Hedefimiz, geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturarak borsamıza yeni bir dinamizm kazandırmaktır. Yeşil pusula, birlikte büyüyeceğimiz güçlü bir geleceğin simgesidir.” dedi.
Şenol Arslan, tüm üyeleri 14 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerde demokratik iradelerini sandığa yansıtmaya davet etti.
 

#şenol arslan

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