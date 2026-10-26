YRP MKYK Üyesi Gül, Erbakan’ın Diyarbakır programında yer aldı

SİYASET

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Diyarbakır’da gerçekleştirdiği iki günlük programda yer alan MKYK Üyesi ve Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, teşkilat toplantıları ve saha ziyaretlerine katıldı.

Programda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sorunları ele alınırken Erbakan’ın ana dilde eğitim konusunda yaptığı açıklamalar da gündeme damga vurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır’da bir dizi teşkilat çalışması ve toplantı gerçekleştirdi. İki gün süren programda Genel Başkan Erbakan’a eşlik eden isimler arasında MKYK Üyesi ve Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Gül de yer aldı.

Bölgenin sorunlarının değerlendirilmesi, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve teşkilat çalışmalarının ele alınması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında çeşitli temaslarda bulunuldu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’NUN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Diyarbakır programının önemli başlıklarından biri Doğu ve Güneydoğu Politikaları İstişare Toplantısı oldu. Toplantıda bölgenin ekonomik ve sosyal meseleleri, vatandaşların beklentileri ve bölgeye yönelik politikalar ele alındı.

Mehmet Gül’ün de katıldığı toplantılarda, bölgenin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ön plana çıktı.

ESNAFIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Program kapsamında gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde ise vatandaşlarla bir araya gelindi. Esnafın yaşadığı sorunlar ve beklentiler dinlenirken, bölge ekonomisinin mevcut durumu da temasların önemli başlıkları arasında yer aldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasına ve sahadaki sorunların yerinde görülmesine önem verildi.

ERBAKAN’DAN ANA DİLDE EĞİTİM MESAJI

Diyarbakır programında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de ana dilde eğitim konusu oldu.

Genel Başkan Fatih Erbakan, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, ana dilin öğrenilmesi ve konuşulmasının bir hak olduğunu belirterek iktidara gelmeleri halinde ana dilde eğitim meselesini çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuzda ana dilde eğitim meselesini mutlaka çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

İKİ GÜNLÜK PROGRAM TAMAMLANDI

Teşkilat toplantıları, istişare buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle geçen Diyarbakır programı, bölgenin gündemindeki konuların değerlendirilmesine imkân sağladı.

Programda yer alan Mehmet Gül’ün katılım sağladığı temaslarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sorunları ile vatandaşların beklentileri ön plana çıktı.