TÜRK-İŞ’ten otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine itiraz

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Türk-İş Elazığ İl Başkanı ve Yol İş 1 Nolu Şube Başkanı Bayram Bahçeci, Yol İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Fatih Öztürkmen ile beraberindeki heyet, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine karşı hazırlanan itiraz dosyasını AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ve MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir’e sundu. Bahçeci, özelleştirme kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan otoyol, köprü, bağlantı yolları ile bakım ve işletme tesislerinin özelleştirilmesine yönelik kararın ardından Türk-İş harekete geçti. Türk-İş Konfederasyonu tarafından başlatılan çalışma kapsamında, illerdeki sendika şubeleri aracılığıyla AK Parti ve MHP il başkanlıklarına itiraz dosyaları sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda Türk-İş Elazığ İl Başkanı ve Yol-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Bayram Bahçeci, Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube Genel Sekreteri Fatih Öztürkmen ve beraberindeki heyet, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ile MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir’i ziyaret ederek hazırlanan dosyayı iletti.

BAHÇECİ: “KARAR BÜTÜN YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Ziyaretlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk-İş Elazığ İl Başkanı Bayram Bahçeci, 4 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyol, köprü, bağlantı yolları ile bakım ve işletme tesislerinin özelleştirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Bahçeci, “Bu konuyla ilgili başkanlarımızı ziyaret ederek özelleştirmenin durdurulmasına yönelik itiraz dosyamızı ilettik. Ankara’daki genel merkezimizde, Genel Başkanımız Ramazan Ağar başkanlığında gerçekleştirilen Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısında, ülkemizin ulaşım politikaları, kamu hizmetlerinin geleceği ve yol işçilerinin çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren otoyolların özelleştirilmesi kararı bütün yönleriyle değerlendirilmiştir.” dedi.

“ÖNCELİK KÂR DEĞİL, KAMU YARARI OLMALI”

Türk-İş Konfederasyonu ve Yol-İş Sendikası olarak özelleştirme kararına yalnızca bir ekonomik model değişikliği olarak bakmadıklarını belirten Bahçeci, stratejik ulaşım altyapısının özel sektörün kâr anlayışına bırakılmasının çeşitli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Bahçeci, “Kamu kaynaklarının ve stratejik ulaşım altyapısının özel sektörün kâr anlayışına terk edilmesi; geçiş ücretlerinin artması, kamu gelirlerinin azalması, çalışanların iş güvencesi ve sosyal haklarının zayıflaması gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Ulaşım gibi temel bir kamu hizmetinde öncelik kâr değil, kamu yararı ve vatandaşın güvenli, erişilebilir ve uygun maliyetli ulaşım hakkı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“OTOYOLLAR STRATEJİK KAMU ALTYAPISIDIR”

Otoyolların yalnızca asfalt, köprü ve gişelerden ibaret olmadığını vurgulayan Bahçeci, bu altyapının ülkenin ekonomik hayatı, ulaşım güvenliği, afet ve kriz dönemlerindeki lojistik kapasitesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Özelleştirme sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçeci, ihale şartları, işletme süreleri, gelir paylaşımı, garanti mekanizmaları, yatırım yükümlülükleri, çalışanların durumu ve kamuya getirebileceği mali yüklerin toplumun anlayabileceği şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.

