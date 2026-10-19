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Kurumsal
EKONOMİ

Elysium AVM, 5. Yaşını kutluyor

14 Ekim 2021 tarihinde Elazığ’da kapılarını açan bölgenin en büyük ve en modern alışveriş merkezlerinden Elysium AVM, 5. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor.

Admin
Admin
Yayın: 19-10-2026 10:04 2 dk okuma 56 okunma
Elysium AVM, 5. Yaşını kutluyor
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 Açıldığı ilk günden itibaren Elazığ’ın ticari ve sosyal yaşamına katkı sunmayı hedefleyen Elysium AVM, geride bıraktığı beş yılda hem ziyaretçilerine sunduğu hizmetlerle hem de oluşturduğu istihdam olanaklarıyla kentin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
ELYSİUM AVM, 5. yıl dönümünü anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğiyle taçlandırıyor. Bu özel yıl kapsamında 500 çocuk, sinema etkinliğinde bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşayacak.
Açıldığı günden bu yana 120’den fazla seçkin markaya ev sahipliği yapan ve 1500’den fazla kişiye istihdam sağlayan Elysium AVM, Elazığ ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Farklı sektörlerden markaları aynı çatı altında buluşturan alışveriş merkezi, ziyaretçilerine geniş ürün ve hizmet seçenekleri sunarken bölgedeki ticari hareketliliğin gelişmesine de destek oluyor.
ELAZIĞ’IN EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMINA KATKI
Elysium AVM, bünyesinde barındırdığı çok sayıda mağaza ve işletmeyle kent ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor. 1500’den fazla kişiye sağladığı istihdamla bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşama katkıda bulunan AVM, farklı markaların Elazığlı tüketicilerle buluşmasına da olanak tanıyor.
Beş yıllık süreçte alışverişin yanı sıra ziyaretçilerin günlük yaşamında da önemli bir yer edinen Elysium AVM, sunduğu hizmetlerle kentteki alışveriş alışkanlıklarına ve sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.
SADECE ALIŞVERİŞ DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI
Ziyaretçilerine yalnızca alışveriş imkânı sunmakla kalmayan Elysium AVM, eğlence, sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap eden yapısıyla ailelerin, arkadaş gruplarının ve kent sakinlerinin buluşma noktalarından biri haline gelen AVM, Elazığ’ın sosyal yaşamına da değer katıyor.
Alışverişi sosyal yaşamla bir araya getiren Elysium AVM, ziyaretçilerine farklı ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılayabilecekleri bir ortam sunuyor. Mağazaları, çeşitli hizmet alanları ve ziyaretçilere yönelik olanaklarıyla öne çıkan alışveriş merkezi, kentte yaşayan vatandaşların günlük yaşamında tercih edilen adresler arasında yer alıyor.
YENİLENEN VİZYONUYLA HİZMETE DEVAM EDİYOR
Gelişen tüketici beklentilerine uyum sağlamayı ve hizmet kalitesini sürekli ileriye taşımayı hedefleyen Elysium AVM, yenilenmeye ve gelişmeye açık vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ziyaretçi memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımıyla öne çıkan AVM, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmek ve misafirlerine farklı alternatifler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ’ın ticari ve sosyal yaşamındaki yerini her geçen yıl güçlendiren Elysium AVM, bünyesindeki markalarla ziyaretçilerine farklı seçenekler sunarken kentin ekonomik hareketliliğine de katkıda bulunuyor.
5. YILDA DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kuruluşunun beşinci yılını kutlayan Elysium AVM, geride bıraktığı yılların birikimiyle ziyaretçilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Beşinci yıl kapsamında misafirleri için çeşitli sürpriz etkinlikler ve kampanyalar hazırlayan AVM, bu özel dönemi ziyaretçileriyle birlikte kutlamayı hedefliyor.
Açıldığı günden bu yana Elazığ’da alışveriş ve sosyal yaşamın önemli adreslerinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Elysium AVM, beşinci yılında da ziyaretçilerine kaliteli hizmet sunmaya, markaları tüketicilerle buluşturmaya ve kentin sosyal yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor.
Elysium AVM, geride bıraktığı beş yılda elde ettiği birikim ve deneyimle önümüzdeki dönemde de Elazığ’a değer katmayı ve ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı sürdürecek.

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