Nurullah Öner ve Ekibi 4 Ekim’e Hazırlanıyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, 3 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Öner, “3 Ekim’e kadar çalışacağız; 4 Ekim sabahı ise Elazığ ekonomisini daha güçlü bir geleceğe taşıyacak kadroyla hazır olacağız” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sayılı günler kala başkan adayı Nurullah Öner ve ekibi, iş dünyasının farklı kesimleriyle görüşmelerini sürdürüyor.



Sanayiciden esnafa, üreticiden ihracatçıya ve girişimcilere kadar çok sayıda sektör temsilcisiyle bir araya gelen ekip, üyelerin taleplerini ve Elazığ ekonomisine ilişkin beklentilerini dinliyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde finansmana erişim, yeni pazarlar, ihracat, nitelikli iş gücü, dijitalleşme, fuarcılık, yatırım ortamı ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması gibi konular ele alınıyor.

“4 Ekim sabahına hazır bir kadroyla çıkacağız”

Seçim çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Nurullah Öner, sürecin her aşamasını seçim sonrasına hazırlık anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.

Öner, şunları kaydetti:

“Üyelerimizle bir araya geliyor, sektörlerimizi dinliyor, beklentileri ve ihtiyaçları doğrudan sahada görüyoruz. Bir taraftan üye çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan projelerimizi, sektörlerimize yönelik hazırlıklarımızı ve 4 Ekim sonrasının yol haritasını çalışıyoruz.”

Bütün hazırlıklarının Elazığ’ın ekonomik geleceğine yönelik olduğunu ifade eden Öner, “3 Ekim’e kadar sahada, üyelerimizin yanında olacağız. 4 Ekim sabahı ise üyelerimizin teveccühüyle Elazığ ekonomisini çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak kadroyla göreve hazır olacağız” dedi.

Farklı sektörler için çalışma yürütülüyor

Öner ve ekibinin saha çalışmalarında farklı sektörlerin ihtiyaçlarının ayrı başlıklar altında değerlendirildiği belirtildi.

Sağlık teknolojileri ve sağlık sanayisi, tarımsal üretim, Baskil kayısısının katma değerinin artırılması, turizm, gastronomi, ihracat ve uluslararası ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Fuarların ticari sonuç üreten organizasyonlara dönüştürülmesi ve alım heyetlerinin Elazığ’a getirilmesi de hazırlık yapılan başlıklar arasında bulunuyor.

Sahada dile getirilen her talebi ekip içerisinde değerlendirdiklerini belirten Öner, oda yönetiminin iş dünyasıyla sürekli iletişim içinde olması gerektiğini vurguladı.

Öner, “Oda yönetimi sahada olacak, iş dünyasının nabzını tutacak, sorunları tespit edecek ve çözüm için ilgili kurumlarla birlikte hareket edecek bir anlayış ortaya koyacağız” diye konuştu.

“Son sözü üyelerimizin özgür iradesi söyleyecek”

Seçimin yaklaşmasıyla farklı söylem ve hesapların gündeme gelebileceğini belirten Öner, üyelerin özgür iradesine güvendiklerini söyledi.

Öner, “Her üyemiz sandık başına gittiğinde kendi değerlendirmesini yapacak; Elazığ’a ve kendisine yakışacak, kendisini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı kişiyi seçecektir. Sandık günü geldiğinde son sözü üyelerimiz söyleyecek” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecindeki farklı gündemlerin çalışma tempolarını etkilemediğini kaydeden Öner, “Bizim gündemimiz Elazığ. Bizim gündemimiz üyemiz. Bizim gündemimiz ticaretin büyümesi” mesajını verdi.

Projelerin seçim öncesinde hazırlanması hedefleniyor

Seçim sonrasında güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Öner, sektörlere ilişkin proje ve çalışma planlarını şimdiden hazırladıklarını ifade etti.

Öner, şöyle konuştu:

“Hangi sektörümüzün hangi ihtiyacı var, hangi projeyi hangi kurumlarla hayata geçirebiliriz, üyelerimizin ticaretini nasıl büyütebiliriz; bütün bunların hazırlığını yapıyoruz. Görevi aldığımızda masamızda hazır projelerimiz, sahayı bilen ekiplerimiz ve Elazığ ekonomisinin her alanına dokunacak çalışma planımız olacak.”

“Elazığ’ın ekonomik potansiyelini harekete geçireceğiz”

Elazığ’ın mevcut durumundan daha büyük bir ekonomik kapasiteye sahip olduğunu savunan Öner, bu potansiyelin güçlü bir ekip ve uygulanabilir projelerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öner, “3 Ekim’e kadar çalışacağız. 4 Ekim sabahı, üyelerimizin teveccühüyle Elazığ ekonomisini bambaşka bir noktaya taşıyacak kadroyla çalışmaya hazır olacağız” dedi.

Nurullah Öner ve ekibinin seçim gününe kadar Elazığ iş dünyasının farklı kesimleriyle görüşmelerini ve seçim sonrasına yönelik proje hazırlıklarını sürdürmesi planlanıyor.