Nurullah Öner, mavi rengin güveni, kararlılığı ve Elazığ iş dünyasının değişim iradesini temsil ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu:“Elazığ iş dünyası artık daha güçlü temsil, şeffaf yönetim ve proje odaklı yeni bir dönem istiyor. Biz bu değişimi üyelerimizle birlikte gerçekleştirmek için yola çıktık.

Mavi pusula, yalnızca bir seçim rengi değildir. Mavi; güvenin, ortak aklın, üretimin ve değişimin rengidir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını üyelerimizin gerçek hizmet merkezi hâline getirmek, bütün meslek gruplarımızı güçlü biçimde temsil etmek ve şehrimizin ekonomik geleceğini birlikte inşa etmek istiyoruz.

Tüm üyelerimizi sandıkta değişime destek vermeye ve mavi pusulada buluşmaya davet ediyorum.”

Nurullah Öner ve ekibi, seçim çalışmalarını “birlikte yönetim, güçlü temsil ve üreten Elazığ” anlayışıyla sürdürmeye devam edecek.

DEĞİŞİMİN RENGİ MAVİ

Mavi pusula, güçlü temsil, yeni bir dönem.

Nurullah Öner

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı

