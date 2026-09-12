Yaklaşık 2 ilçe, 3 belde ve 25 köyün kullandığı belirtilen yolun mevcut durumuna tepki gösteren Karakuş, Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’ya çağrıda bulundu.

Karakuş, “Bu yolu grup yoluna mı sokarsınız, ek ödenek mi çıkartırsınız, buraya kaynak mı sağlarsınız, bakanlık üzerinden mi yaptırırsınız; adını ne koyarsanız koyun, bu yolun bir an evvel yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Yolun sorununun birkaç aylık değil, yaklaşık 3-4 yıldır devam ettiğini belirten Karakuş, 2021 yılında aynı güzergâhı kullandığını hatırlatarak, “Emin olun geçtiğim zaman yolun durumu daha iyiydi. Bugün aynı yolu tekrar kullandım, yolun durumu daha berbat”dedi.

Bölge halkının yıllardır iktidara ciddi destek verdiğine dikkat çeken Karakuş, “Bu insanlara reva görülen hizmetin bu olduğuna biz inanmıyoruz” diyerek yol sorununun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Karakuş, sorunun çözülmemesi halinde konuyu daha üst mercilere taşıyacaklarını belirterek, “Bu işin takipçisi olacağız. Gerekirse Külliye’ye, gerekirse Bakanlığa; nereye şikâyet edilmesi gerekiyorsa milletimiz adına bu şikâyetleri yapacağımızı açıkça ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Karakuş’un açıklamalarına bölge sakinleri de yaşadıkları mağduriyetleri anlatarak destek verdi. Bir vatandaş, yolun araçlarına verdiği zararı “Bir arabamı bu yolda sattım. İkinci arabamı aldım, geçen hafta iki tekerim birden zarar gördü. Sıfır arabamın tekerlerini değiştirmek zorunda kaldım” sözleriyle anlattı.

Başka bir vatandaş ise bahçesine dahi ulaşmakta güçlük çektiğini belirterek, “Vatandaşlar aynı ızdırabı çekiyor. Ne lastik kaldı, ne araba ne amortisör kaldı” diyerek tepki gösterdi.

Kendisinin AK Parti’ye destek verdiğini belirten bir bölge sakini de “Biz yüzüstü bırakılmış kişileriz. Üç yıldır ne ızdıraplar çekiyoruz. Buraya bir avuç asfalt dökemiyorlar. Ben bir AK Partili olarak bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge muhtarı ise yolun 2021 yılında yapıldığını ancak kısa süre içerisinde yeniden bozulduğunu ifade ederek, Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın yolun bu yıl yapılacağı yönünde kendisine söz verdiğini öne sürdü. Aradan aylar geçtiğini belirten muhtar, “Sayın vekilin bu yolu ne zaman yapılacak?” diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, vatandaşların yıllardır çözüm beklediği Tırnik Yolu’nun takipçisi olacaklarını ve sorunun çözümü için gerekli tüm mercilere başvuracaklarını açıkladı.