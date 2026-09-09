Yeni sözleşmeyle EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılacağını belirten Arpa, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte toplam kazanımın yüzde 38-40 seviyesine ulaşacağını söyledi.

700'E YAKIN ÇALIŞAN SENDİKALI OLDU

Yaklaşık 5-6 ay önce sendikal örgütlenme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Arpa, 1 Temmuz 2026 itibarıyla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine geçildiğini belirtti.

Örgütlenme sürecinde EBUAŞ çalışanlarını görev yaptıkları alanlarda ziyaret ettiklerini aktaran Arpa, çalışanların çalışma şartlarını ve mevcut haklarını yerinde incelediklerini söyledi.

EBUAŞ bünyesinde yaklaşık 700 çalışanın sendikalı olduğunu belirten Arpa, sürece verdiği destek nedeniyle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Arpa, “Çalışma alanlarında ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımızın döktüğü alın terine ve harcadığı emeğe şahidiz. Bu sözleşmeyi ve daha iyi sözleşmeleri hak ettiklerini biliyoruz. Haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK BİR SÖZLEŞME”

EBUAŞ çalışanlarının ücretlerinin daha önce düşük seviyede olduğunu belirten Arpa, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret iyileştirmesini öncelikli talepler arasında tuttuklarını ifade etti.

Arpa, “Rakamsal olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir sözleşmeye imza atılıyor. Çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 35 oranında zam yansıyacak” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARA YENİ SOSYAL HAKLAR

Daha önce sendikal haklardan ve toplu iş sözleşmesine bağlı sosyal yardımlardan yararlanamayan EBUAŞ personeline yeni sosyal haklar da kazandırıldığını belirten Arpa, görüşmelerin dört oturumda tamamlandığını söyledi.

Arpa, kazanılan sosyal hakların önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde daha da geliştirileceğini belirterek, “Her sözleşmede mevcut hakları güncelliyor, çalışanlarımıza daha fazla ne kazandırabiliriz anlayışıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

TOPLAM KAZANIM YÜZDE 40'A YAKLAŞIYOR

Sosyal haklarla birlikte toplam iyileştirmenin yüzde 38-40 seviyesine ulaştığını ifade eden Arpa, sözleşmenin bir yıllık dönemi kapsadığını bildirdi.

Arpa, “Açıklanan enflasyon oranının yüzde 32 olduğu bir dönemde yüzde 35 ücret zammı sağlandı. Sosyal haklarla birlikte toplam iyileştirme yüzde 40 seviyesine ulaşıyor. Çalışanlarımızın maaşları belirli bir seviyeye gelecek” dedi.

“ÜYELERİMİZİN HAKLARI İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

EBUAŞ ve BELPER çalışanlarının yanı sıra ilçe ve beldelerde görev yapan sendika üyelerinin haklarını korumaya devam edeceklerini belirten Arpa, daha iyi çalışma koşulları ve sözleşmeler için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.Arpa, “Üyelerimiz rahat olsun. Görevde olduğumuz sürece bize bağlı bütün çalışanlarımızın hakları için özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

