Karakoçan’da gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün Karakoçan’daydık. Üyelerimiz, esnaflarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Karakoçanlı hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Burada gördüğümüz ilgi ve heyecan, değişime ve daha güçlü bir geleceğe olan inancımızı daha da pekiştirdi.” dedi.

İlçenin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öner, “Karakoçan’da yaz sezonunda nüfus ve hareketlilik önemli ölçüde artıyor. Ancak bu yoğunluğun belirli bir döneme sıkışması, fiyatlarda dönemsel dalgalanmalara ve esnafımızın yılın tamamında sürdürülebilir bir ticaret hacmine ulaşamamasına neden olabiliyor. Bizim hedefimiz sezonluk hareketliliğin ötesine geçen, yılın tamamında çalışan kalıcı bir ekonomik ekosistem oluşturmak. Bunun için var gücümüzle ilçemizin yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Karakoçan’ın güçlü ticaret kültürü, girişimci yapısı ve yurt dışında yaşayan geniş hemşehri kitlesiyle önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Öner, bu potansiyelin yeni yatırımlar ve üretim odaklı projelerle daha ileri taşınması gerektiğini vurguladı.

Kovancılar için de aynı anlayışla hareket edeceklerini belirten Öner, “Kovancılarımızın da sahip olduğu ticari ve ekonomik potansiyeli daha güçlü bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Esnafımızın yalnızca belli dönemlerde değil, yılın tamamında kazandığı; üretimin, yatırımın ve istihdamın sürdürülebilir hale geldiği bir ekonomik yapı için çalışacağız.” dedi.

Öner, “İlçelerimizin ekonomik gücünü Elazığ’ın kalkınma vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ortak akıl ve güçlü bir vizyonla, daha üreten ve daha güçlü bir Elazığ için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.