Renk tercihine ilişkin değerlendirmede bulunan Öner, seçimlerde kullanılacak pusula renklerinin belirlenmesi sürecinde tüm adayların görüşünün alınmasının, karşılıklı istişare ve nezaket açısından daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Öner, "Biz bunu bir mevzuat meselesi olarak değil, seçim etiği ve nezaket anlayışı olarak değerlendiriyoruz. Tüm adayların görüşünün alınması ve ortak bir istişare zemininin oluşturulması seçim sürecine yakışan bir yaklaşım olurdu. Biz kendi rengimizi mavi olarak belirledik. Mavi Pusula, bizim için değişimin rengidir." dedi.

Elazığ iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik üretim, ticaret, ihracat, istihdam ve yatırım odaklı hedefleriyle yeni bir anlayış ortaya koyduklarını belirten Öner, Ticaret ve Sanayi Odası’nda üyelerin daha güçlü temsil edildiği, çözüm odaklı ve dinamik bir dönemi başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Öner, "Elazığ’ın ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak, iş dünyamızın önünü açmak ve şehrimizin hak ettiği noktaya ulaşması için yeni bir dönem başlatacağız. Mavi Pusula, bu değişimin ve yeni dönemin simgesidir." ifadelerini kullandı.