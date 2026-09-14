Bu kapsamda Saadet Partisi Elazığ teşkilatı, Bingöllüler Federasyonu ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Elazığ’ın sosyal ve ekonomik gündeminin yanı sıra, vatandaşların ve çalışanların karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmalarda, şehirde ortak akıl ve istişare kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

“ELAZIĞ’IN SORUNLARINI SAHADA DİNLİYORUZ”

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, ziyaretlerin yalnızca siyasi temaslardan ibaret olmadığını belirterek, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yüksel, “Biz siyaseti sadece seçim dönemlerinde değil, hayatın her alanında vatandaşımızla birlikte yürütmek gerektiğine inanıyoruz. Şehrimizin sorunlarını masa başında değil, sahada; esnafımızdan çalışanımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan hemşehrilerimize kadar toplumun bütün kesimlerini dinleyerek tespit ediyoruz.” dedi.

HİZMET-İŞ’TE İŞÇİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Saadet Partisi heyetinin Hizmet-İş Sendikası ziyaretinde ise özellikle belediyelerde görev yapan çalışanların sorunları ve çalışma şartları değerlendirildi.

Görüşmede, sendikaya bağlı belediye otobüsü şoförlerinin mesai saatleri, yoğun çalışma koşulları ve trafik kazalarında yaşadıkları problemler başta olmak üzere işçilerin ilettiği çeşitli sorun ve talepler ele alındı.

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Gökhan Arpa ile gerçekleştirilen görüşmede, çalışanların haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Saadet Partisi heyeti, emekçilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını vurgularken, çalışanların alın terinin ve emeğinin karşılığını almasının temel bir adalet meselesi olduğuna dikkat çekti.

BİNGÖLLÜLER FEDERASYONU’NA ZİYARET

Saadet Partisi heyetinin bir diğer durağı ise Bingöllüler Federasyonu oldu. Federasyon Başkanı Celalettin Albakabala ile gerçekleştirilen görüşmede, Elazığ’da yaşayan Bingöllü vatandaşların talepleri, şehirdeki sosyal dayanışma ve hemşehri derneklerinin toplum hayatındaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Saadet Partisi Elazığ teşkilatı, farklı kesimlerle gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, “Elazığ’ın ortak geleceği için herkesin sözünü dinleyen, istişare eden ve çözüm üretmeye odaklanan bir siyaset anlayışını sürdüreceğiz.” mesajını verdi.