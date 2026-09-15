12 Eylül’de benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam geldiğini belirten Özgül, 15 Eylül Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına da yaklaşık 7,67 TL zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Artan akaryakıt fiyatlarının başta nakliyeciler, çiftçiler ve direksiyon başında ekmeğini kazanan esnaf olmak üzere toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkilediğini belirten Özgül, yönetimin vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geldiğini savundu.

Özgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bugün kontak çeviremeyen nakliyecinin, tarlasını süremeyen çiftçinin ve evine ekmek götürmek için direksiyon sallayan esnafın çığlığını görmezden gelen basiretsiz bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.

Ekonomiyi batıranlar, bütçeyi tüketenler, içine düştükleri bataktan çıkmanın yolunu yine ve yeniden milletin deposuna el uzatmakta bulmuştur. Mazota yapılan her kuruşluk zam; çarşıdaki yangını körükleyen, mutfaktaki tencereyi kaynamaz hale getiren bilinçli bir soygun düzenidir.”

“ÇİFTÇİYİ TARLADAN UZAKLAŞTIRIYORLAR”

Akaryakıt zamlarının üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çeken Özgül, özellikle çiftçilerin yüksek mazot fiyatları nedeniyle zor durumda bırakıldığını söyledi.

Özgül, “Üretimi baltalıyorlar. Çiftçiyi tarlaya küstürüp gıdayı lüks haline getiren, bizzat bu iktidarın akaryakıt politikasıdır” dedi.

Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV yükünü de eleştiren Özgül, vatandaşın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını savundu.

“BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ”

Ekonomik sorunların sorumluluğunun sürekli dış güçlere yüklenmesini de eleştiren Özgül, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Özgül açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Milletimiz bu insafsız, adaletsiz ve halkından kopuk yönetim anlayışına mahkûm değildir. Zamla, vergiyle, baskıyla halkı yıldıranların saltanatını ve bu kuralsız talan düzenini artık kabul etmiyoruz!”