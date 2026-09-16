Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta refakatçilerini doğrudan ilgilendiren yemek hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Gök, sağlık çalışanlarının yeterli, sağlıklı, hijyenik, doyurucu ve nitelikli beslenme hizmetine erişiminin çalışma koşullarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

“GEÇMİŞTE CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI”

Geçmiş dönemlerde bazı ilçe devlet hastanelerinde yemek hizmetlerinin özel firmalar aracılığıyla yürütüldüğünü hatırlatan Gök, bu süreçte yemeklerin doyuruculuğu, porsiyonların yeterliliği, kalite, lezzet ve çeşitlilik konusunda çeşitli sorunlar yaşandığını belirtti.

Gök, yaşanan sorunlar nedeniyle bazı sağlık çalışanlarının öğün ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla dışarıdan karşılamak zorunda kaldığını ve bunun çalışanlar açısından ekonomik yük oluşturduğunu söyledi.

Sorunların yalnızca sözlü şikâyetlerle sınırlı kalmadığını ifade eden Gök, geçmiş dönemde yemek hizmetine ilişkin şikâyet dilekçeleri verildiğini ve tutanaklar tutulduğunu belirterek, geçmiş deneyimlerin yeni karar alma süreçlerinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“KOVANCILAR’DA OLUMLU BİR DEĞİŞİM YAŞANDI”

Kovancılar Devlet Hastanesi’nde yemek hizmetinin hastane bünyesinde yürütülmeye başlanmasının ardından hizmetin niteliğinde olumlu yönde değişiklikler yaşandığını kaydeden Gök, kalite, lezzet, çeşitlilik ve porsiyon yeterliliği açısından sağlanan iyileşmelerin çalışan memnuniyetine de yansıdığını belirtti.

Kurum bünyesinde yürütülen hizmetin doğrudan takip ve denetim imkânı sağladığını ifade eden Gök, ortaya çıkan eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek giderilebildiğini söyledi.

“MESELE SADECE KOVANCILAR DEĞİL”

Benzer sorunların diğer ilçe devlet hastanelerinde de yaşandığı yönünde çalışanlardan geri bildirimler aldıklarını belirten Gök, konunun yalnızca Kovancılar Devlet Hastanesi ile sınırlı olmadığını dile getirdi.

Gök, Kovancılar’daki uygulamanın sonuçlarının değerlendirilerek diğer ilçe devlet hastanelerinde de uygulanabilirliğinin ele alınmasını istedi.

“KAMU YARARI ESAS ALINMALI”

Herhangi bir yöntemi peşinen savunmadıklarını belirten Gök, temel taleplerinin kamu yararının gözetilmesi olduğunu ifade etti.

Yemek hizmetlerinde yalnızca maliyetin değil; kalite, hijyen, porsiyon yeterliliği, denetlenebilirlik, şeffaflık, çalışan memnuniyeti, hasta ve refakatçi memnuniyeti ile hizmetin sürekliliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, açıklamasında şu talepleri sıraladı:

* Kovancılar Devlet Hastanesi’nde mevcut kurum içi yemek hizmetinin korunması,

* Kovancılar’daki modelin diğer ilçe devlet hastaneleri açısından değerlendirilmesi,

* Yeni bir hizmet alımı sürecinden önce geçmiş dönem şikâyet ve tutanaklarının incelenmesi,

* Yemek hizmetlerinde maliyet, kalite, hijyen ve memnuniyet kriterlerinin birlikte değerlendirilmesi,

* Kurum bünyesinde yürütülen hizmetin personel, ekipman ve fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi,

* Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak hizmet modelinin tercih edilmesi.

Gök, açıklamasının herhangi bir kişi, kurum veya firmayı hedef almadığını belirterek, “**Bizim meselemiz kişiler değil, hizmetin niteliğidir**” ifadelerini kullandı.

Gök, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:“Biz istiyoruz ki; çalışan kazansın, hasta kazansın, refakatçi kazansın, devlet kazansın. Bunun yolu ise geçmişte yaşanan sorunları görmezden gelmekten değil, kayıt altına alınmış tecrübelerden hareketle daha şeffaf, daha denetlenebilir, daha kaliteli ve kamu yararını önceleyen bir hizmet modelini hayata geçirmekten geçmektedir.”