Stantları gezerek firma temsilcileriyle sohbet eden Öner, fuar alanındaki izlenimlerini ve yeni döneme ilişkin fuarcılık anlayışını paylaştı.Fuar ziyaretinde katılımcıların görüş ve beklentilerini dinleyen Öner, Elazığ’ın üretim gücünün daha geniş çevrelere tanıtılması ve bu tür organizasyonların ticari sonuçlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Öner, fuardaki katılımın daha yüksek seviyelere taşınabileceğini belirterek, organizasyonların tanıtım ve iletişim çalışmalarının çok daha güçlü yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“Bugün fuar alanında çok değerli firmalarımızla, üreticilerimizle ve sektör temsilcilerimizle bir araya geldik. Kendileriyle sohbet etme, yaptıkları çalışmaları yakından görme ve beklentilerini dinleme imkânımız oldu. Elazığ’ın çok önemli bir üretim potansiyeli var. Bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaştırılması gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde bu tür organizasyonların tanıtımını çok daha güçlü yapacağız. Fuarların aylar öncesinden planlanması, hangi firmaların katılacağının ve hangi ürünlerin sergileneceğinin önceden ortaya konulması, çevre illerden ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden güçlü bir katılımcı yapısının oluşturulması büyük önem taşıyor.”

“HER FUARIN SONUCUNU TAKİP EDECEĞİZ”

Öner, fuarlara katılan firmaların organizasyon sonrasında elde ettiği ticari sonuçların da takip edilmesi gerektiğini belirterek, yeni dönemde bu konuda somut bir çalışma modeli oluşturacaklarını söyledi.

“Bizim için önemli olan firmalarımızın fuardan ne kazandığının ortaya çıkmasıdır. Hangi firma yeni müşterilerle buluştu, hangi bağlantılar kuruldu, hangi ürünler yeni pazarlara ulaştı; bunların tamamını takip edeceğiz.

Çevre illerden ve Türkiye’nin farklı noktalarından alıcıları, sektör temsilcilerini ve ticaret insanlarını Elazığ’daki firmalarımızla buluşturacağız. Firmalarımızın yaptığı işi önceden tanıyacağız ve onları doğru alıcılarla bir araya getireceğiz.”

Öner, Elazığ’ın tarım, hayvancılık, gıda, sanayi ve diğer sektörlerde sahip olduğu üretim gücünün daha geniş pazarlara taşınması gerektiğini vurgulayarak, fuarların bu hedef doğrultusunda önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

“Biz Elazığ’ın üreten insanlarını, firmalarını ve markalarını daha görünür hale getirmek istiyoruz. Bunun yolu güçlü tanıtımdan, doğru organizasyondan ve doğru insanları aynı ortamda buluşturmaktan geçiyor.

Önümüzdeki dönemde Elazığ’daki fuarlar daha geniş katılımlı, daha güçlü tanıtılan ve sonuçları takip edilen organizasyonlar olacak. Elazığ’ın üretim gücünü çevre illere, Türkiye’ye ve dünyaya taşıyan bir fuarcılık anlayışını hayata geçireceğiz.”Öner, fuara katılan tüm firmalara ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, Elazığ’ın ticaret ve üretim potansiyelinin birlikte geliştirileceğini ifade etti.